Madagascar: 13e Conférence ministérielle de l'OMC - Vers une ratification de l'accord sur les subventions liées à la pêche

Le pays hôte de la 13e Conférence ministérielle de l'Organisation Mondiale du Commerce (CM13) est les Émirats Arabes Unis.

Des ministres en charge du Commerce et bien d'autres hauts fonctionnaires des pays membres de cette organisation internationale y participent activement. Madagascar y est représenté par une délégation conduite par le ministre de l'Industrialisation, du Commerce et de la Consommation, Edgar Razafindravahy. « Cette conférence ministérielle constitue un organe de décision suprême de l'OMC permettant aux pays membres de parvenir à trouver un consensus sur des sujets importants », a soulevé Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, le ministre d'Etat chargé du Commerce Extérieur des Emirats Arabes Unis, qui plus est était le président de la CM13, lors de la séance inaugurale hier à l'ADNEC ou Centre Nationale des Expositions d'Abou Dhabi, la capitale du pays hôte. Cette cérémonie a été honorée par la présence de son Altesse Cheikh Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, prince héritier d'Abou Dhabi. Pour sa part, la directrice générale de l'Organisation Mondiale du Commerce (OMC) en la personne du Dr Ngozi Okonjo-Iweala se dit être optimiste au sujet des efforts de négociations menées par les chefs de délégation des pays participants dans le cadre de cette conférence ministérielle qui va durer jusqu'au 29 février 2024.

Soutien public interdit

En effet, « Il y aura une possibilité de ratification de l'accord sur les subventions à la pêche cette année. Nous espérons près de 70 pays membres qui vont déposer leurs instruments d'acceptation du protocole d'accord auprès de l'OMC. Ce sera la ratification la plus rapide », a-t-elle ajouté. Il faut savoir que les deux tiers des pays membres de l'OMC le feront pour que cet accord puisse entrer en vigueur. « Il s'agit d'un premier accord multilatéral axé sur l'environnement puisqu'il va contribuer à la durabilité des océans. Ce qui permettra également de réaliser des actions concrètes visant à soutenir les 260 millions de personnes qui dépendent directement ou indirectement de la pêche en mer pour subvenir à leurs besoins », a-t-elle enchaîné.

L'objet de cet accord multilatéral vise à réduire les subventions à la pêche préjudiciable puisque d'aucuns reconnaissent la menace très inquiétante de la surpêche des stocks de poissons dans le monde. Il interdit ainsi le soutien public à la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) ainsi qu'à la pêche des stocks surexploités et à la pêche en haute mer non réglementée. Des pays membres ont manifesté leur volonté de déposer leur instrument d'acceptation de ce protocole d'accord à l'occasion de cette 13e Conférence ministérielle de l'OMC qui se tient à Abou Dhabi.

Un don de 10 millions USD

Dans la même foulée, les Émirats Arabes Unis ont annoncé à cette occasion qu'ils vont apporter une contribution portant une valeur de 10 millions USD à trois fonds d'affectation spéciale de l'OMC. « Il s'agit notamment du Mécanisme de financement sur la pêche à hauteur de 1 million USD, du Cadre Intégré Renforcé pour une valeur de 4 millions USD et du fonds pour les exportatrices dans l'économie numérique pour une somme de 5 millions USD », a précisé le président de la CM13, le ministre Thani bin Ahmed Al Zeyoudi. Le premier fonds d'affectation va permettre de fournir aux pays en développement et aux pays les moins avancés (PMA) comme Madagascar, une assistance technique et un renforcement de capacité aux fins de la mise en oeuvre de l'accord tout en rendant la pêche durable. Pour les deux autres fonds, cela va faciliter le commerce des PMA et favoriser l'autonomisation des femmes entrepreneurs. Toujours dans le cadre de l'ouverture officielle de la CM13, la cérémonie a également été marquée par l'accession des deux pays les moins avancés, à savoir les Comores et le Timor-Leste au sein de l'OMC. « Cela fait huit ans qu'aucun nouveau pays n'a intégré l'OMC. Les membres de l'organisation sont ainsi au nombre de 166 pays. Et l'on observe actuellement une volonté des pays arabes de rejoindre l'organisation », a fait savoir la directrice générale de l'OMC.

Sujet délicat et sensible

Il est à noter que les ministres du Commerce et les hauts fonctionnaires des pays participants vont discuter de nombreux sujets dans le cadre de cette CM13, pour ne citer que le commerce et le développement durable ainsi que la politique commerciale et le développement industriel. Le but est de renforcer le système commercial international multilatéral. Par ailleurs, « l'agriculture constitue également un sujet délicat et sensible. On n'est pas parvenu à un accord depuis 20 ans. Mais l'on reste optimiste pour trouver un accord à l'issue de cette conférence ministérielle. En revanche, l'Accord sur la Facilitation des Investissements pour le développement a été finalisé le 25 février 2024, par les trois quarts des membres de l'OMC. Ce qui permettra d'attirer des investissements pour développer le commerce en favorisant la diversification des économies, la création d'emplois et le développement durable », a conclu le Dr Ngozi Okonjo-Iweala, la directrice générale de cette organisation internationale se chargeant de la réglementation du commerce entre les pays membres dans le cadre d'une libéralisation des échanges.