Madagascar: Salon des études internationales - Présence des universités étrangères

La 14ème édition du salon des Etudes Internationales se déroule les 6 et 7 mars au Novotel Ivandry. Sous l'initiative de MADAJEUNE, ce salon est conçu pour fournir aux étudiants des informations détaillées sur les programmes, les bourses et les exigences d'admission facilitant ainsi leur accès aux universités et grandes écoles étrangères. Ainsi, l'objectif général est de permettre aux étudiants de poursuivre leurs études à l'étranger (Inde, Etats Unis, France, Maurice, Turquie, Canada, Singapour...), de réaliser leurs rêves mais aussi d'obtenir des diplômes internationaux et de découvrir de nouvelles cultures.

Ce salon verra la participation d'établissements étrangers, d'agences de recrutement d'étudiants et de centres d'orientation d'études. Les visiteurs auront également l'opportunité de découvrir les offres de formations, les procédures d'admission, les exigences de visa et d'autres aspects logistiques liés à des études à l'étranger. 20 stands seront à visiter sur place et 12 conférences seront programmées pendant les deux jours du salon de 9h à 17h non-stop. Le prix d'entrée sera de 5.000 ariary et 3.000 ariary pour le mercredi après-midi pour les lycéens sur présentation de badge ou carte d'étudiant.