Madagascar: Événement - Le Grand Salon Economique de Madagascar à Toamasina du 2 au 4 mai prochain

La capitale économique de Madagascar sera en effervescence, le mois de mai prochain. Toamasina abritera du 2 au 4 mai prochain le Grand Salon Economique de Madagascar.

Organisé par l'agence Trait d'Union Madagascar, ce salon économique qui se déroulera sur l'Avenue de l'Indépendance, se concentrera sur une mission de développement économique du pays en général et du Grand Port en particulier.

Nouveautés

« Nous avons pour objectif de regrouper les acteurs économiques, soucieux du développement du pays et qui veulent se démarquer », a-t-on déclaré durant la conférence de presse de présentation de l'événement, vendredi dernier au Radisson Blu Hotel. Le salon qui concerne tous secteurs d'activités confondus sera une plateforme pour maximiser les échanges aussi bien entre les opérateurs eux-mêmes mais aussi avec les consommateurs. Une centaine de stands exposeront, sur une surface de 20.000 m2, des produits et services phares, des nouveautés ainsi que des projets en cours ou à venir. Des conférences débats et des ateliers thématiques animés par des intervenants professionnels seront également au menu pour débattre des situations, des problématiques et des perspectives d'avenir de l'économie malgache en général.

Vita malagasy

%

Les amateurs de produits locaux seront également servis durant ce salon. En effet, un espace spécialement aménagé a été conçu pour exposer et vendre les produits « vita malagasy », tous secteurs confondus. Pour ne citer, entre autres, que l'industrie, l'artisanat, l'agroalimentaire, les cosmétiques, la santé et le bien-être. Comme lors de tout événement grand public, le Grand Salon de l'Économie de Madagascar comportera des spectacles et des animations artistiques.

« Notre objectif est de ramener le plus de visiteurs possibles et de faire en sorte qu'à l'issue des trois jours d'événements, des ventes et des contrats commerciaux se concrétisent, et que des relations d'affaires et des partenariats se réalisent », selon toujours les organisateurs.

Par ailleurs, les consommateurs découvriront une large gamme de produits et de services de la part des exposants qui sont des professionnels dans leurs domaines respectifs. Bref, la capitale du Grand Est sera, à l'occasion de ce salon économique, l'endroit privilégié pour les actions pour le développement économique. Notons que l'agence Trait d'Union Madagascar prévoit dans le futur d'organiser ce genre d'événement dans d'autres grandes villes du pays.