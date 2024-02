Madagascar: Structures Locales de Concertation - PRODUIR accompagne les communes et les fokontany

Les Structures Locales de Concertation (SLC) ont été mises en place afin de restaurer et renforcer la collaboration entre la population et les responsables communaux, entre autres le Conseil municipal et le bureau exécutif. Ces structures ont été consacrées par la Constitution. PRODUIR intervient pour consolider ces structures.

En application de l'article 15 de la Loi organique 2014-018 du 12 septembre 2014, qui dispose que « la mise en oeuvre des compétences et des attributions des Collectivités Territoriales Décentralisées s'exerce de manière participative et en toute transparence. A cet effet, les Collectivités Territoriales Décentralisées doivent mettre en place une structure de concertation », l'Etat a établi le Décret N° 2015-957, relatif aux Structures Locales de Concertation en 2015.

La SLC et le cadre qu'elle offre sont primordiaux pour la pérennité des actions et de la gestion des infrastructures qu'entreprend un projet comme Projet de développement Urbain Intégré et de Résilience pour le grand Antananarivo (PRODUIR). « Dans le cadre de cette collaboration, gouvernants et citoyens doivent se rapprocher car ils aspirent à un objectif unique à savoir le développement de la commune. Ce développement sous-entend aussi celui des infrastructures », note Mamy Reine Razanadrafara, experte en sauvegarde sociale du PRODUIR.

Dans le cadre de l'appui technique et du renforcement des capacités de ces SLC par le PRODUIR, une campagne de sensibilisation et des débats publics ont été organisés depuis le début du mois de février dans 29 fokontany des 4 communes périphériques d'Antananarivo : Bemasoandro, Andranonahoatra, Iarinarivo et Anosizato Ouest. Ces communes sont les bénéficiaires des travaux urbains entrant dans le cadre de PRODUIR. Durant la première phase, 206 infrastructures ont été construites. La deuxième phase comptera 238 infrastructures.

Appropriation du développement

L'objectif de la campagne entamée dans le cadre de l'accompagnement des SLC est de sensibiliser les citoyens de chaque fokontany à l'existence et à l'importance des SLC en tant que mécanismes de participation citoyenne et en tant qu'espace de dialogue. Pour PRODUIR, il est important de recueillir les préoccupations et les idées des communautés en vue de leur développement. Les SLC constituent une base essentielle pour y arriver. Pendant la campagne, les citoyens se sont montrés pleinement investis et ont manifesté ouvertement leur désir dans le développement durable.

Ils ont démontré une réelle volonté de s'impliquer dans les efforts visant à favoriser le progrès et le développement au niveau local. Responsabiliser les citoyens en vue de l'appropriation du développement et responsabiliser les différents acteurs dans la mise en oeuvre des politiques publiques font partie des objectifs de la mise en place des SLC. Lesquelles sont des outils dans la promotion du développement territorial et sont ainsi à l'affût de leur potentiel pour renforcer la cohésion sociale et culturelle et offrir une meilleure offre de services publics locaux, le développement économique local ainsi que la gestion de l'environnement local.