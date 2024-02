Afrique: Rugby/Trophée Barthes - Les jeunes U20 passent au test de sélection

Comme chaque année, l'équipe nationale des Makis U20 est constituée à partir d'une série de tests de détection. En vue du tournoi continental baptisé Trophée Barthes, les jeunes rugbymen de moins de 20 ans passeront cette épreuve demain au Stade Maki Andohatapenaka. Dans la perspective d'aller sur le toit de l'Afrique, et de faire mieux que la huitième place lors de la dernière édition, l'instance nationale veut constituer une meilleure équipe.

Le critère de sélection sera donc basé sur le gabarit des candidats qui sont nés impérativement en 2004, 2005 et 2006. Il faudra peser plus de 90 kg pour la première ligne; 1,80 m au moins et plus de 85kg pour le poste de 2è ligne tandis que plus de 80 kg pour celui de la 3è ligne. Puis mesurer 1,65 m pour le demi de mêlée et plus de 1,70 m pour les trois quarts. Pour rappel, la sélection nationale masculine de rugby des moins de 20 ans, a sombré lors du Trophée Barthes U20 l'an dernier au Kenya à Nairobi.

Sous la houlette de Jonah Andriankoto, ils n'ont jamais trouvé leur coin de bonheur, sans la moindre victoire en trois matches, notamment face aux Crânes de l'Ouganda, Tunisiens et aux Ivoiriens. Avec ces résultats, les Makis U20 ont touché le fond à la huitième et dernière du classement général. Le Trophée Barthes est également une qualification pour la Coupe du monde U20 qui se déroulera cette année en Afrique du Sud.