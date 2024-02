Madagascar: Développement numérique - Un progrès significatif indiqué par le rapport Digital 2024

Madagascar se trouve sur la voie d'une révolution numérique. Malgré une progression ralentie de l'amélioration du taux d'accès à l'électricité, la Grande île affiche une croissance impressionnante dans l'adoption et l'utilisation des technologies numériques.

Le rapport Digital 2024 - Global Overview Report, publié au début de ce mois de février 2024, indique une évolution positive du développement numérique à Madagascar. Ce rapport est le fruit d'une collaboration entre les sociétés « We Are Social » et « Hootsuite », ainsi que d'autres entités de confiance telles que GWI et data.ai. D'après le document, Madagascar comptait 5,90 millions d'utilisateurs d'Internet, représentant 19,7% de sa population, en janvier 2023. Les médias sociaux étaient également en pleine expansion, avec 2,95 millions d'utilisateurs, soit 9,8% de la population.

Par ailleurs, le pays enregistrait 13,11 millions de connexions mobiles actives, couvrant 43,8% de la population. La population de Madagascar atteignait 29,96 millions en 2023, avec une augmentation de 703 000 personnes (+2,4%) par rapport à l'année précédente. Les données démographiques révélaient une répartition équilibrée entre les genres, avec 49,9% de femmes et 50,1% d'hommes. L'âge médian était de 19,2 ans, illustrant une population majoritairement jeune et dynamique.

%

Médias Sociaux

Bien que l'utilisation d'Internet ait augmenté de 139 000 personnes entre 2022 et 2023, 80,3% de la population reste encore hors ligne. Cependant, 50,0% des utilisateurs d'Internet étaient actifs sur au moins une plateforme de médias sociaux en janvier 2023, soulignant l'importance croissante de la connectivité sociale dans le pays. Facebook comptait 2,95 millions d'utilisateurs à Madagascar en début d'année 2023, tandis qu'Instagram enregistrait 140 500 utilisateurs. Ces plateformes sont devenues des espaces de connexion sociale et culturelle, reflétant la diversité et la vivacité de la société malgache. Malgré les progrès numériques, Madagascar reste confrontée à des défis énergétiques majeurs. En 2021, seulement 15% de la population avait accès à l'électricité, avec un taux d'électrification encore plus bas en milieu rural. Cependant, le Programme Général de l'État vise à doubler la production énergétique et à réduire les tarifs, ouvrant ainsi la voie à une plus grande accessibilité aux médias traditionnels.

Perspectives

Madagascar se trouve à un moment décisif de son développement numérique. Alors que l'accès à Internet et aux médias sociaux continue de croître, des initiatives sont nécessaires pour garantir une connectivité équitable à travers le pays. La collaboration entre le gouvernement, le secteur privé et la société civile est essentielle pour créer un avenir numérique inclusif et durable pour tous les Malgaches. Bref, le pays présente un potentiel numérique considérable qui peut transformer la société et l'économie du pays. Avec des investissements stratégiques et une approche concertée, Madagascar est en passe de devenir un acteur majeur de l'écosystème numérique mondial.