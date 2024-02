Ile Maurice: Un bond vers l'avenir de l'identité numérique

L'attente est enfin terminée. La Mauritius National Identity Card (MNIC 3.0) a été dévoilée hier, par le Premier ministre, Pravind Jugnauth, au Sir Harilal Vaghjee Hall, à Port-Louis, en présence du vice-président de la République, Eddy Boissézon, de ministres, de députés et de diplomates. Était également présent Remy Muscat, vice-président de Thales, qui, avec Harel Mallac Technologies Ltd, a été responsable de la refonte de la carte d'identité. La MNIC 3.0, équipée d'innovations et de fonctionnalités de sécurité améliorées, vise à transformer l'interaction des citoyens avec les services gouvernementaux et les plateformes numériques.

Cette nouvelle carte d'identité, une première en Afrique et encore à mettre en oeuvre en Europe, est déjà en place en Australie et aux États-Unis. L'une de ses principales caractéristiques est une identité mobile, qui sera lancée prochainement et qui permettra aux citoyens de s'authentifier en ligne à l'aide d'une application mobile sur les ordinateurs et smartphones. Elle s'appliquera aux MNIC 2.0 et 3.0, faisant de Maurice le premier pays d'Afrique à offrir un portefeuille d'identité numérique conforme aux ISO internationales.

La première génération des nouvelles cartes d'identité a été remise à quatre citoyens éligibles. Elle ne sera délivrée qu'aux personnes âgées de 18 à 60 ans. Les MNIC 2.0 et 3.0 coexisteront donc jusqu'à l'élimination progressive de l'ancienne carte. Chaque demandeur sera doté d'un compte MauPass pour des transactions en ligne. Le titulaire pourra signer numériquement des documents électroniques et s'identifier en ligne. Chaque carte sera équipée d'un code-barres qui permettra aux agences comme le bureau des passeports et de l'immigration, les banques et la poste de le scanner pour y lire les données civiles stockées.

%

Lors de son discours, le Premier ministre a souligné que la nouvelle carte d'identité contribuera au déploiement de services électroniques pour faciliter les activités des citoyens et stimuler les affaires et les services du pays tout en favorisant une culture sans papier. La MNIC 3.0 intègre plusieurs fonctionnalités avancées de sécurité et la confidentialité des données personnelles qui seront garanties par des audits du système par un organisme indépendant, a précisé le Premier ministre. Le design de la carte est riche en symbolisme culturel et vise à inculquer un sentiment de fierté et d'unité chez les citoyens. La MNIC 3.0 représente un engagement envers la modernité, l'innovation et la sécurité pour améliorer les services aux citoyens et renforcer la sécurité nationale.