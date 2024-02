Ile Maurice: Des maux d'estomac chamboulent les plans des croisiéristes

Plus de 3 000 personnes, dont plus de 2 000 passagers et 1 000 membres d'équipage, étaient immobilisées à bord du navire de croisière Norwegian Dawn depuis dimanche. Les autorités mauriciennes lui ont refusé l'accès au port après que certains passagers se sont plaints de maux d'estomac. Alors que l'attente des résultats des tests effectués sur ces malades se faisait attendre (NdlR, les échantillons n'ont révélé aucune trace de choléra. Voir ci-contre), les passagers bloqués à bord ont exprimé leurs préoccupations, tout comme ceux qui attendent d'embarquer pour leur croisière.

Vicki C., une résidente de l'État du Massachusetts, aux États-Unis, partage son expérience sur les réseaux sociaux : «Nous n'avons pas d'explication quant à la raison pour laquelle nous sommes bloqués à l'extérieur de l'île Maurice, mais la théorie est que nous avons eu une épidémie de problèmes gastro-intestinaux, très probablement dus à une intoxication alimentaire.» Une autre Américaine, Vicki A., témoigne également d'une importante présence de norovirus à bord, dépassant les chiffres officiels, car tous les cas ne sont pas nécessairement signalés aux médecins.

Elle souligne les efforts du personnel du navire, bien que les informations aient été initialement peu transparentes. Elle explique qu'ils devaient tous faire escale à La Réunion, mais que cela ne s'est pas concrétisé. «Nous n'avons pas été autorisés à accoster La Réunion, mais aucune explication ne nous a été donnée. Nous avons suivi la procédure habituelle pour débarquer dimanche. Cependant, l'annulation n'a été annoncée que vers 11 heures du matin. Depuis, des annonces sont faites tout au long de la journée pour nous informer de ce qui se passe, montrant ainsi une réaction face à une situation imprévisible.»

Les passagers qui attendent pour embarquer à Maurice ont été informés que l'embarquement devrait commencer cet après-midi à partir de 16 heures. Un message reçu précise : *«Nous continuons à travailler en étroite collaboration avec les autorités locales pour finaliser toutes les autorisations nécessaires afin de vous permettre d'embarquer le 27 février 2024. Alors que nous finalisons l'itinéraire de votre croisière, l'embarquement ne débutera pas avant 16 heures le 27 février 2024. Vous recevrez de plus amples informations sur l'heure d'arrivée qui vous est désignée. Nous collaborerons avec tous les hôtels pour permettre les départs tardifs lorsque cela est possible. Nous continuerons à partager des informations via SMS dès qu'elles seront disponibles. Nous vous remercions pour votre patience et votre compréhension continuelles.»

Cette affaire a connu une large couverture médiatique internationale. Des médias, tels que Reuters, le South China Morning Post, le NL Times, USA Today, Daily Mail et Bloomberg, ont rapporté des informations parfois alarmistes, évoquant le choléra, sur ce bateau de croisière qui s'est vu refuser l'accès au port de Maurice en raison de plusieurs cas d'infections à bord.

Conférence de la santé : Pas de choléra recensé à bord du navire

Un sentiment de soulagement a envahi les passagers du Norwegian Dawn. Selon le Dr Bhushan Ori, directeur général des services de santé, aucun cas de choléra n'a été enregistré à bord après les différents examens réalisés samedi soir et dont les résultats ont été annoncés hier après-midi. Face à la presse conviée au ministère de la Santé, le Dr Ori a déclaré : «Les officiers sanitaires ont effectué divers examens sur les personnes placées en isolement à bord du navire, et les échantillons n'ont révélé aucune trace de choléra.» Il a ajouté que malgré les soupçons, l'eau à bord est propre à la consommation. Les résultats des tests sur la nourriture à bord sont attendus prochainement. «Nous n'aurions fait aucun compromis si un cas de choléra avait été détecté à bord car la santé de la population mauricienne est la priorité absolue», a-t-il souligné.

Jean Daniel Philippe Labonne, secrétaire permanent au ministère du Tourisme, a expliqué les décisions prises et la rapidité d'exécution du ministère pour prendre en charge les passagers qui devaient embarquer dimanche pour leur croisière. Avec la levée de la quarantaine, les différents ministères ont travaillé dur hier pour permettre aux passagers, dont la dernière escale était Maurice, de rentrer chez eux ou de poursuivre leurs vacances, et pour faciliter l'embarquement de ceux qui allaient commencer leur croisière à bord du Norwegian Dawn.