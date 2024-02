Tunisie: Initiative «Nos enfants, nos espoirs» du Théâtre National Tunisien - Le théâtre au service des nobles causes

L'art a toujours été vecteur de bonté et de paix, et le théâtre a toujours été un cadre de communion citoyenne et humaine... Dans ce contexte précis, le Théâtre national tunisien a reçu un groupe d'enfants placés sous contrôle judiciaire dans des centres de réinsertion, le vendredi 23 février, et un groupe d'enfants des villages SOS, le samedi 24 février, pour assister à la représentation du spectacle «Le Livre d'Aladin», accompagnés de leurs parents.

Cette invitation, lancée par le TNT et placée sous le slogan «Nos enfants, nos espoirs», s'inscrit, selon le directeur général du théâtre national tunisien, Moez Mrabet, dans le contexte de la consécration du principe constitutionnel garantissant le droit de chacun à la culture, qui appelle à l'ouverture aux publics par-delà les différences et les travers de la vie.

C'était la première fois que des enfants des centres d'insertion assistent à un spectacle extra-muros en compagnie de leurs parents. La salle du 4e Art a vécu un moment mémorable de par l'émotion ressentie et la lumière qui a éclairé les visages de ces enfants privés de leur liberté. 5 groupes d'enfants admis dans chacun des centres correctionnels d'El Mourouj Al Mghira, Medjez El Bab, et Sidi Al-Hani étaient présents pour la comédie musicale «Le Livre d'Aladin», accompagnés des membres de leurs familles et d'un certain nombre de responsables du ministère des Affaires culturelles et de l'instance générale des prisons et des établissements pénitentiaires.

«De telles activités culturelles s'inscrivent dans le cadre de la mise en oeuvre des directives du ministère de la Justice visant à consacrer davantage la dimension éducative et humanitaire et à entourer les enfants à l'aide d'autres outils culturels et artistiques pour leur permettre une meilleure estime de soi». Tels sont les objectifs que vise l'Instance générale des prisons et des établissements pénitentiaires qui oeuvre dans le cadre d'un certain nombre de programmes éducatifs, pédagogiques, de formation et culturels afin qu'il soit possible de les intégrer par les moyens les plus doux et de les réintégrer dans leur environnement familial et social.

Le deuxième jour de l'initiative «Nos enfants, nos espoirs», le samedi 24 février, le rendez-vous a été renouvelé avec la même pièce et le public était cette fois-ci un groupe d'enfants des villages SOS Gammarth et les enfants des villages SOS Siliana, venus accompagnés de membres de «l'Association tunisienne pour les Villages d'enfants SOS, sous la direction de M. Mohammed Megdiche.

Alors que les enfants des villages SOS sont habitués à assister à des représentations cinématographiques, théâtrales et à des expositions d'art dans le cadre de partenariats avec des festivals et des maisons de la culture, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur des villages, ils sont pour la première fois les invités du Théâtre national tunisien dans le désir de tendre une main amicale à une enfance fragile, menacée et en manque de soutien.

Rappelons que le 4 février dernier, le Théâtre national tunisien a accueilli les enfants de Gaza et leurs accompagnateurs accueillis en Tunisie pour suivi médical et de convalescence suite à la brutale agression israélienne sur leur pays.

Ce spectacle raconte l'histoire d'Aladdin et la lampe magique d'une manière contemporaine qui combine danse, chant et suspense sur une seule scène, incarnant l'histoire d'amour d'Aladdin et de sa princesse bien-aimée, qui a triomphé de la haine du ministre et de la manipulation du magicien.

«Le Livre d'Aladin», mise en scène de Mohamed Mokhtar Louzir, a réussi à offrir aux jeunes hôtes des moments inoubliables de plaisir, de divertissement et de sociabilité... Que le théâtre reste pour toujours une plateforme pour de nobles objectifs humanitaires !