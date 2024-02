Cote d'Ivoire: Bouaké/Meilleure santé et sécurité au travail - La Cnps présente les avantages de l'approche Vision zéro aux dirigeants d'entreprise

Ce sont en moyenne 6 000 cas d'accident de travail et 15 maladies professionnelles qui sont indemnisés par an par la Caisse nationale de Prévoyance sociale (Cnps), pour un coût global évalué à huit milliards (8 000 000 000) de FCfa. Par contre, les coûts indirects qui sont de 4 à 5 fois supérieurs que ceux énumérés plus haut, sont supportés cette fois par les entreprises.

L'objectif de la Cnps est donc de réduire significativement les préjudices humains, les charges d'indemnisation et de prévention des accidents et maladies professionnelles. Et cela, grâce à la mise en oeuvre d'un outil novateur qu'est l'approche Vision zéro.

C'est pour présenter les avantages de cette nouvelle approche Vision zéro aux dirigeants d'entreprise que la Cnps a organisée, vendredi 23 février 2024, à Bouaké, un atelier dans le but de favoriser une meilleure santé et sécurité au travail en favorisant la compétitivité et la croissance des entreprises afin d'amener les chefs d'entreprise à l'implémenter au sein de leurs structures.

Selon Yves Kéan, directeur de l'agence Cnps de Bouaké, représentant Denis Charles Kouassi, directeur général de la Cnps, la mise en oeuvre de Vision zéro vise à aboutir à court et à long terme à zéro accident de travail, à zéro travailleur invalide, à zéro travailleur handicapé et puis bien évidemment, à maintenir leurs outils de production.

« L'approche Vision zéro repose sur la conviction que tous les accidents, maladies et préjudices liés au travail sont évitables pourvu que les chefs d'entreprise, partenaires de la Cnps s'engagent à fond dans l'approche Vision zéro qui promeut trois valeurs fondamentales que sont la santé, la sécurité et le bien-être sur le lieu de travail », a-t-il encouragé.

Yves Kéan a tenu à rappeler aux chefs d'entreprise les sept règles d'or de l'approche Vision zéro pour un travail sain et sans accident, à savoir faire preuve de leadership en montrant son engagement, identifier les dangers et évaluer les risques professionnels, définir les objectifs et élaborer des programmes, garantir un système sûr et sain, assurer la sécurité et la santé sur les machines, les équipements et les lieux de travail, améliorer les qualifications et développer les compétences des travailleurs, et enfin, investir dans la personne et motiver par la participation.

« Nous vous assurons de l'accompagnement et de l'assistance de notre institution dans la mise en oeuvre de ces sept règles d'or de l'approche Vision zéro tout en les appelant à un engagement fort et sincère », a-t-il assuré.

Ensuite, il y a eu un panel animé par Privat Guéï de la Compagnie ivoirienne d'électricité (Cie) et Salomon Kouadio Ekra de la Sucaf, sur le thème : « Leadership en santé et sécurité au travail basé sur l'approche Vision zéro : quels bénéfices pour la compétitivité et la croyance des entreprises engagées ? ». Ensuite, les deux panélistes ont informé les participants sur le rôle du leadership de l'employeur en matière de santé et sécurité au travail.