Cote d'Ivoire: Ivoire Jazz Night Festival - Akinroots en fusion de sons et de rythmes colorés

Le groupe de jazz a fait sensation sur la "Jeune scène" de l'Institut français de Côte d'Ivoire.

La première édition d'Ivoire Jazz Night Festival s'est déroulée, le 23 février 2024, à l'Institut français de Côte d'Ivoire (Ifci). Initiée par Abijazz, en partenariat avec l'Ifci, la saison 2024 était dédiée au célèbre trompettiste américain, Roy Hargrove, décédé en 2018. Un bel hommage qui a donné l'occasion de dévoiler la "Jeune Scène Jazz", en avant-première avec en vedette, le groupe Akinroots. Composé de Louis Le Page (Piano), Alexandre Bamba (Basse) et Adrien Verger (Batterie), 3 jeunes jazzmen pleins d'avenir. Akinroots a proposé un jazz fusion à la sauce franco-ivoirienne qui a séduit le public.

Sur scène, les jeunes jazzmen ont fait montre de la maîtrise de leurs instruments de musique qui ont fusionné pour donner des compositions originales, telles que le titre Wabé (famille en langue Dida) qui a laissé transparaître des notes de basse de Ziglibity. Sans oublier l'immersion dans le hi-life avec le titre "Kwamé", un hommage à Kwamé NKrumah et Be Strong, un titre motivateur avec un solo époustouflant d'Adrien Verger à la batterie.

Au bout de 20 min de show, Akinroots a fait découvrir sa musique, un mélange énergique de jazz, funk, samba aux colorations africaines qui a créé une expérience musicale captivante.

Créé à Rouen en France en 2019, Akinroots qui était à sa première expérience africaine a déjà joué dans de nombreux festivals et clubs de jazz en France. Pour la sortie de leur premier album, prévue, le 12 avril, le groupe a promis la présentation officielle en exclusivité à Abidjan et aussi annoncé sa participation au Marché des arts du spectacle d'Abidjan (Masa) qui s'ouvre le 13 avril.

La "Grande scène" avait pour invité d'honneur, le trompettiste et saxophoniste ivoirien Schadrac Adjognidjé Alias Schadrac Sax. Un véritable maestro du cuivre, très connu et apprécié des férus de Jazz d'Abidjan. Il était accompagné de la Dream Team Abijazz composée de Guy Roland Sakia à la Basse, Daniel Kablan au Piano et Franck Kouadio à la batterie. Ensemble, ils ont revisité les plus grands standards de Hargrove, comme «Strasbourg St Denis», «Diamond in the Rough» ou encore «Harlequin.»

Roy Hargrove était un trompettiste et compositeur de jazz américain. Il est considéré comme l'un des plus grands trompettistes de sa génération. Il a joué avec les plus grands noms du jazz, tels que Miles Davis, Herbie Hancock et Carlos Santana. Il était passé maître dans l'art du jazz qui fusionne avec d'autres genres musicaux dont le funk, le rock et la soul.