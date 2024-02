Algérie: Mouloudji reçoit l'attestation d'inscription de 'la gravure sur métal' sur la liste du patrimoine mondial immatériel de l'Unesco

ALGER — La ministre de la Culture et des Arts, Soraya Mouloudji, a reçu, lundi à Alger, l'attestation d'inscription de "la gravure sur métal: or, argent et cuivre, savoir-faire, arts et pratiques" sur la liste du patrimoine mondial immatériel de l'humanité de l'Unesco qui lui a été remise par le directeur du bureau régional de l'Unesco, Eric Falt.

Lors de la cérémonie de remise de l'attestation, organisée au Palais de la culture Moufdi Zakaria, en présence du vice-directeur des affaires culturelles au ministère des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Mourad Dahmani, et d'experts participant au colloque international d'Alger sur le patrimoine culturel subaquatique, Mme Mouloudji a souligné que la réception de l'attestation d'inscription de cet art "est un honneur, voire un hommage au savoir-faire algérien", ajoutant "on est fier de cette attestation, de même que tous les artisans algériens, en ce sens qu'elle témoigne d'une reconnaissance de leurs efforts pour la préservation des techniques séculaires transmises de génération en génération".

Il a rappelé, dans ce contexte, que ce dossier a été inscrit au nom de l'Algérie et de neuf autres pays arabes, dont la Tunisie, la Libye, la Palestine, la Mauritanie, le Soudan et le Yémen.

L'UNESCO avait inscrit le dossier de "la gravure sur métal: or, argent et cuivre, savoir faire, arts et pratiques" sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité au nom de l'Algérie et de 9 autres pays, lors de la 18e réunion périodique du Comité intergouvernemental pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, tenue du 4 au 10 décembre 2023 à Kasane (Botswana).