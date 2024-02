Angola: Un diplomate angolais salue les efforts de la CUA pour rendre l'organisation plus efficace

Luanda — L'ambassadeur d'Angola en Ethiopie et représentant permanent auprès de l'Union africaine (UA), Miguel Bembe, a salué lundi, à Addis-Abeba, les progrès réalisés et les efforts déployés par la Commission de l'Union africaine (CUA), pour rendre l'organisation plus fonctionnelle et efficace.

La CUA est le secrétariat de l'UA responsable des activités quotidiennes de l'institution et ses principales fonctions sont de la représenter, de défendre ses intérêts, de gérer le budget et les ressources, ainsi que de préparer, promouvoir, coordonner et harmoniser les programmes et politiques de l'UA avec les communautés économiques régionales, entre autres responsabilités.

Le diplomate s'exprimait lors de la première réunion des membres du Bureau du Comité des représentants permanents (COREP) de l'organisation, soulignant que "les préoccupations liées aux défis politiques, financiers et administratifs quasi permanents ne doivent pas être ignorées".

Dans ce contexte, en vue d'améliorer les méthodes de travail de l'Union africaine, le diplomate angolais a suggéré l'augmentation de la rationalisation des réunions de l'organisation, à différents niveaux, la réduction du nombre de questions proposées dans les ordres du jour respectifs et le temps consacré à leur discussion.

Au cours de la session, Miguel Bembe a remercié les États membres de l'Union Africaine en général et de la région Australe en particulier pour le vote de confiance qui a conduit à l'élection de l'Angola comme premier vice-président du bureau de Conférence de l'organisation continentale.

L'ambassadeur a appelé les membres du bureau à établir, avec le soutien du Secrétariat, une approche plus cohésive, intégrée et déterminée, capable de répondre à leurs défis.

Il a fait appel à la tenue d'une séance de consultation pour standardiser les méthodes et garantir l'unité du bureau, pendant les mandats respectifs, ainsi que d'améliorer la gestion et le respect des horaires des différentes réunions statutaires de l'organisation.

L'ambassadeur Miguel Bembe a souligné la nécessité pour les États membres de respecter les délais fixés pour la soumission des contributions et des propositions, et de veiller à ce que le Secrétariat exerce ses fonctions dans les délais fixés.

Selon le diplomate, la documentation doit être distribuée dans les six langues officielles de l'organisation (arabe, espagnol, français, anglais, portugais et swahili), avec un préavis suffisant, ainsi que la fourniture d'un service d'interprétation de qualité lors de toutes les réunions de l'UA.