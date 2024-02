Congo-Brazzaville: Forêts - Les experts explorent le potentiel du marché du carbone au pays

Les travaux du segment technique de la session inaugurale de la « Task force carbone forestier » se sont ouverts, le 27 février à Brazzaville, réunissant des cadres des ministères sectoriels, des universitaires, des partenaires au développement et des acteurs de la société civile. Les participants vont tenter de définir la vision du marché, les projets locaux de génération et de commercialisation des crédits-carbone.

Le marché des crédits-carbone en construction au Congo présente un potentiel important en raison d'abondantes ressources naturelles existantes. Il est un procédé de lutte contre le changement climatique qui permet aux entreprises, aux gouvernements et aux particuliers d'acheter des crédits-carbone pour compenser volontairement leurs émissions de gaz à effet de serre. Ces crédits-carbone sont générés par des projets qui réduisent ou suppriment les émissions, par exemple, le projet de production du charbon de bois durable et de stockage du carbone de la société Acacia batéké carbone et le projet Bacasi de Total Energies.

La task force carbone forestier a été créée par le gouvernement dans le but de rattraper le retard observé et libérer le potentiel du marché local, a signifié le directeur de cabinet de la ministre de l'Économie forestière, Pierre Taty. Les autorités ont donné mandat à cette task force de statuer sur les dossiers de création des projets de génération et de commercialisation des crédits carbone ; de décider de la vision et du marché carbone ainsi que de le réguler...

Elargie à toutes les parties prenantes, la task force carbone forestier comprend une coordination nationale placée sous le Premier ministre et un secrétariat technique et scientifique. « Cet organe de gouvernance, dédié à la finance carbone en tant que nouveauté dans notre pays, va permettre d'asseoir l'économie éponyme, dans un contexte national caractérisé par la diversification économique, la promotion de la gestion forestière durable, la mise oeuvre du Programme national d'afforestation et de reboisement, de l'agroforesterie, et bientôt, la mise en oeuvre de la décennie africaine et mondiale de l'afforestation et du reboisement, initiative lancée par le président Denis Sassou-N'Guesso », a indiqué Pierre Taty.

Les nombreuses actions du gouvernement et l'appui des partenaires au développement, selon les autorités, augurent de bonnes perspectives pour le Congo et le marché des crédits-carbone. Selon Pierre Taty, le carbone forestier va désormais être valorisé à travers la vente des crédits carbone et les compensations ayant pour base les initiatives telles que « dette contre nature » ou « Solutions fondées sur la nature ».

À en croire les experts, le marché du carbone au Congo et dans le reste de l'Afrique va connaître une croissance et une transformation significatives. Le Congo pourrait en profiter pour répondre aux besoins de financement climatique de son économie.