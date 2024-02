Congo-Kinshasa: Vient de paraître - ' Faut-il rénover la coopération internationale pour le développement de la RDC ?' de Christian Lonsa

Christian Lonsa, diplomate de carrière et écrivain d'origine congolaise, trace dans son essai le chemin pouvant permettre à son pays d'atteindre le développement.

"La coopération entre la RDC et les pays arabes et islamiques du Moyen-Orient est à encourager car, elle pourrait nous permettre d'échapper à l'emprise économique et financière dont le pays est victime de la part des puissances occidentales", peut-on lire dans ce livre.

Dans son livre publié chez Vérone Editions, Christian Lonsa note qu'en matière de coopération internationale, il n'y a pas de recettes miracles pour un pays d'obtenir des ressources supplétives pour son développement. Mais, le travail et l'effort fournis dans la paix par les nationaux sont les indicateurs réels du regain de confiance auprès des partenaires extérieurs pour tout investissement étranger.

L'auteur rappelle, en effet, que l'histoire coloniale de la République démocratique du Congo (RDC) est avant tout celle d'un essor économique sans équivalent en Afrique, fondée sur la mise en exploitation méthodique et à grande échelle d'immenses ressources agricoles et minières. "Les appuis extérieurs sont certes nécessaires mais le développement du pays ne peut être réalisé que si le gouvernement et le peuple font du développement leur affaire, leur cheval de bataille", a-t-il insisté.

Vérone Editions indique que depuis la chute du mur de Berlin en 1989, le monde assiste à une mutation de la scène géopolitique au sein de laquelle certains pays du continent asiatique émergent par étapes successives, grâce à leur développement économique spectaculaire. Ils s'affirment aujourd'hui, a-t-il indiqué, comme des partenaires potentiels avec qui les pays en développement se doivent de coopérer.

Bien choisir son chemin

L'auteur souligne, en effet, que la coopération entre la RDC et les pays arabes et islamiques du Moyen-Orient est à encourager car, elle pourrait permettre d'échapper à l'emprise économique et financière dont le pays est victime de la part des puissances occidentales. A l'en croire, la création d'une sixième direction à la coopération internationale chargée des projets de la coopération décentralisée s'avère indispensable, voire incontournable pour l'émergence de nouveaux acteurs de développement sur la scène internationale.

"Cette direction prendrait en charge les problèmes des ONG, les relations entre villes jumelées ainsi que les relations entre les associations inter-parlementaires et interuniversitaires, les entreprises privées et collectivités locales qui aujourd'hui échappent complètement au contrôle du gouvernement congolais. Cela constitue un élargissement du cercle des relations entre la RDC et ses partenaires extérieurs dont il faut absolument tenir compte dans les différentes négociations", a-t-il expliqué.

Pour l'auteur, "les actions de ce type de coopération favorisant l'implication des citoyens et des compétences, le brassage des mouvements des capitaux et des biens, doivent être également suivies et évaluées par l'administration de la coopération internationale par souci d'efficacité dans la mobilisation des ressources extérieures". Cela épargnerait à la RDC, a-t-il fait savoir, un alourdissement injustifié de son endettement extérieur.

Christian Lonsa, indique-t-on, est connu dans le monde littéraire pour avoir déjà écrit un ouvrage intitulé "Force d'identité en Christ". Il est aussi un conférencier très apprécié pour son humour et la richesse de ses thématiques. Il a été assistant du secrétaire général à la coopération internationale et chef de bureau formation et gestion des bourses d'études, puis à celui des formations au ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale.

Il a suivi un stage de perfectionnement en entreprise et économie sociale à l'Institut d'affaires publiques de Charleroi, en Belgique, et a également suivi une formation en service civil auprès de l'Institut de formation aux opérations de paix des Nations unies. Au nombre de ses diplômes, il y a une licence en administration des affaires et économie de développement, un diplôme d'évaluation environnementale des politiques et projets de développement durable de l'Institut de la francophonie ainsi qu'un diplôme spécialisé en matière d'opération de paix.