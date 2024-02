Congo-Brazzaville: Brazza fashion week 2024 - Stylistes et modélistes à vos marques !

Dans le cadre des préparatifs de la troisième édition de la Semaine de la mode « Brazza fashion week », l'Institut français du Congo (IFC) a lancé un appel à candidatures à l'endroit des stylistes et modélistes résidant au Congo.

L'appel à candidatures ouvert jusqu'au 2 mars est destiné à la fois aux créateurs affirmés qu'à ceux qui se lancent dans le domaine. L'objectif est de faire valoir ce secteur culturel qui est en pleine effervescence depuis quelques années. Pour valider sa candidature, chaque créateur est invité à fournir un pressbook au service de la programmation de l'IFC ou à envoyer le dossier par mail à l'adresse : contact.prog@ifcongo.com. Le casting, quant à lui, se tiendra le 5 mars.

Cette année, Brazza fashion week entend mêler mode et durabilité. Un thème crucial qui invite à la réflexion et la créativité au regard des critiques à l'endroit du secteur de la mode et son impact écologique. En effet, selon une étude Oxfam parue en 2020, la mode est la troisième industrie la plus polluante dans le monde, avec un impact carbone de 1,2 milliard de tonnes d'eqCO2 par an.

Aujourd'hui, transiger vers une mode plus respectueuse de l'environnement semble être l'une des solutions de plus en plus plébiscitée par les écologistes. En quelque sorte, les créateurs sont donc invités à développer une mode écoresponsable. Il s'agirait de produire dans de bonnes conditions et de façon raisonnée pour éviter la surproduction, tout en utilisant des matières durables à faible impact environnemental.

Depuis la promotion de ce concept, d'autres sous-concepts ont, entre autres, émergé dans le domaine de la mode tel « l'upcycling ». Son objectif, valoriser les vêtements usagés en leur donnant une nouvelle vie plus qualitative. Concrètement, l'idée est de récupérer toutes sortes de matériaux dont on ne se sert plus pour créer des objets ou produits de qualité supérieure. Il encourage, en parallèle, à réparer les vêtements au lieu d'en acheter de nouveaux ; à valoriser les magasins de seconde main et à acheter des vêtements fabriqués à partir de lin ou de chanvre biologique... Parmi ces marques qui ont adopté cette philosophie, au Congo on compte « Thrifty » ou encore « Badascode ».

Lancé en 2022, Brazza fashion week se déroulera du 14 au 18 mai à l'IFC. Au programme des sorties de collection ; défilés de collection prêt-à-porter ; conférences ; performances de sapeurs et un village de la mode dénommé « Zando » qui réunira de la maroquinerie ; l'artisanat ; la joaillerie ; la cordonnerie et la couture.