Congo-Brazzaville: Action humanitaire - La Chine apporte son assistance aux victimes des inondations

L'ambassadrice de Chine au Congo, Li Yan, et la ministre des Affaires sociales, de la Solidarité et de l'Action humanitaire, Irène Marie-Cécile Mboukou-Kimbatsa, ont signé, le 27 février à Brazzaville, des actes de remise et de réception du don de la Chine estimé à environ 100 millions de FCFA.

« Ce don est l'expression de la solidarité de la Chine vis-à-vis du peuple congolais, notamment les sinistrés victimes des inondations, à qui nous prêtons main forte », a déclaré la diplomate, faisant état d'une coopération au beau fixe entre les deux pays dans le domaine du bien-être social, entre autres.

Pour Irène Marie-Cécile Mboukou-Kimbatsa, l'aide apportée est la bienvenue en ce qu'elle permettra de continuer à prendre en charge la population affectée. Les opérations humanitaires qui se poursuivent à travers le pays nécessitent, en effet, d'importantes ressources financières et matérielles...

« Nos équipes seront en contact avec les services de l'ambassade pour l'organisation de la mission d'assistance qui sera financée par ce don », a fait savoir la ministre.

Souhaitant que l'appui de la Chine s'intensifie dans le domaine de la protection sociale, la ministre des Affaires sociales, de la Solidarité et de l'Action humanitaire a mis à la disposition de l'ambassadrice les documents de Politique nationale de l'action sociale 2023-2026 pour que la partie chinoise détermine les secteurs dans lesquels elle peut appuyer le Congo. Cette politique, rappelons-le, vise non seulement à développer la résilience de la population face aux catastrophes naturelles mais également à donner aux plus vulnérables les opportunités d'améliorer leurs conditions de vie.