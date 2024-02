Congo-Kinshasa: Guerre au pays - Le HCR déplore l'aggravation de la situation humanitaire

La situation humanitaire dans l'Est de la République démocratique du Congo (RDC) préoccupe au plus haut point le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) qui révèle que depuis "la résurgence des combats autour de la ville de Sake, dans la province du Nord-Kivu, le 7 février, 144 000 personnes ont été contraintes de fuir la périphérie de Goma".

La population tente d'échapper aux bombardements aveugles qui ont touché ses sites et d'autres zones abritant des civils au cours des dernières semaines, et qui ont causé la mort de plus de vingt personnes et blessé plus de soixante autres. Le HCR note qu'au moment où le conflit autour de Sake fait rage, des groupes armés non étatiques ont lancé une effroyable série d'attaques ciblées contre des civils dans la région de Beni, au Nord-Kivu, ainsi que dans le territoire d'Irumu, dans la province de l'Ituri. Se fiant à ses équipes de monitoring de protection, l'agence onusienne avoue avoir reçu des témoignages faisant état de tueries, d'enlèvements et d'incendies de maisons.

Face à cette cruauté, le HCR condamne les atrocités commises à l'encontre des civils et de la population déplacée et appelle de toute urgence à une cessation des hostilités afin de préserver leur vie. En vue d'apporter son assistance aux personnes déplacées, l'agence onusienne a obtenu des autorités locales l'extension de deux sites de déplacés à la périphérie de Goma et, avec d'autres agences humanitaires, elle prévoit de fournir 900 000 abris cette année, soit près du double des 500 000 abris fournis l'année dernière.

La détresse des personnes nouvellement déplacées dans l'Est de la RDC est aggravée par une situation humanitaire déjà préoccupante. Plus de 7 millions d'entre elles sont déplacées dans tout le pays, dont un demi-million de réfugiés. Ces personnes déracinées sont confrontées à des conditions de vie extrêmement difficiles en raison du manque d'abris et d'installations sanitaires adéquates. A cela vient s'ajouter un manque d'opportunités économiques.

Lancement du plan de réponse humanitaire 2024

Pour répondre à de nombreux autres défis humanitaires en RDC, le HCR a lancé récemment le Plan de réponse humanitaire pour 2024 avec un appel de fonds de 2,6 milliards de dollars pour venir en aide à quelque 8,7 millions de personnes dans le besoin à travers le pays.

En outre, le HCR et ses partenaires ont publié, il y a quelques jours, un Plan de réponse régional en faveur des réfugiés afin de fournir protection et assistance aux réfugiés congolais dans les pays voisins. Ce plan requiert 668 millions de dollars pour fournir une assistance à près d'un million de réfugiés ainsi qu'à un million de membres des communautés d'accueil, la majorité en Angola, au Burundi, en République du Congo, au Rwanda, en Ouganda, en République unie de Tanzanie et en Zambie.