Congo-Kinshasa: Justice - La FBCP plaide pour la libération des prisonniers emblématiques et des détenus préventifs

La Fondation Bill Clinton pour la paix (FBCP) appelle à la libération de certains prisonniers politiques et détenus préventifs se trouvant à la prison centrale de Makala, à la prison militaire de Ndolo ainsi que dans d'autres institutions pénitentiaires à travers le pays.

"A ce sujet, nous continuons à demander très respectueusement à son excellence monsieur le président de la RDC, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, d'accorder la grâce présidentielle et la liberté conditionnelle en faveur de l'ancien homme fort de l'UDPS, l'honorable Jean-Marc Kabund, l'honorable Bakatsuraki Kavusa Semenyi, le journaliste Stanis Bujakera, l'honorable Mike Mukebay , l'honorable Salomon Kalonda ldi Della, le Dr llunga, ainsi que certains détenus dans le dossier Kamwena Nsapu, certains militants de l'UDPS et autres prisonniers et détenus préventifs à travers de Pays", a indiqué la FBCP dans son communiqué du 27 février.

Cette organisation note, par ailleurs, que parmi les détenus préventifs à Kinshasa, il y a deux qui ont été élus députés nationaux. Il s'agit, selon elle, de Bakatsuraki Kavusa Semenyi et de Salomon Kalonda ldi Della. Cette décision du président de la République devrait, selon la FBCP, leur permettre de siéger à l'Assemblée nationale et de favoriser véritablement la réconciliation nationale qui peut contribuer à la paix durable, gage de développement du pays.

Notons que la FBCP mène, depuis plusieurs années, un plaidoyer pour l'amélioration des conditions des détenus préventifs et des prisonniers. Selon elle, cette situation ne peut passer que par l'amélioration des conditions de travail des agents pénitentiaires et des magistrats, des procédures judiciaires et le désengorgement des prisons y compris la construction des locaux ainsi que de la dotation des moyens financiers et sanitaires aux différentes institutions pénitentiaires à travers le pays.