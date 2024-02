Ethiopie: Afin d'améliorer le système de santé des citoyens, nous nous concentrons sur l'accès aux services médicaux - Ministre de la santé.

<strong>Addis Abeba, le — La ministre de la Santé, Dr. Makdes Daba, a dévoilé que l'Éthiopie se concentre sur l'amélioration du système de santé de ses citoyens.

La 3ème Conférence nationale sur le changement social et comportemental a débuté à Addis Abeba avec l'idée directrice du « Changement social et comportemental pour le développement durable ».

Il a été annoncé que la conférence se tiendrait à partir d'aujourd'hui pendant trois jours consécutifs avec des programmes différents.

On dit que plus de 400 parties prenantes de pays nationaux et étrangers participeront à la conférence.

Il a été souligné que diverses recherches et expériences de recherche seront présentées comme ressources politiques dans le programme et que l'échange d'expériences et le transfert de connaissances auront lieu.

En outre, la ministre de la Santé a indiqué que l'Éthiopie se concentre sur l'accès aux services médicaux pour améliorer le système de santé de ses citoyens ajoutant que d'importants travaux sont en cours dans les domaines de la prévention précoce, de la sensibilisation et de la construction d'infrastructures afin de protéger durablement la santé des citoyens.

Le président de l'Association éthiopienne des professionnels de la santé, Dr. Eshetu Girma, a exprimé que des efforts sont déployés en coopération avec les organismes concernés pour sensibiliser les citoyens à la prévention des maladies.

Parallèlement au forum, des reconnaissances et des prix ont été décernés à des universitaires qui ont effectué des recherches et des recherches dans le secteur de la santé, à des professionnels de la santé et à des parties prenantes qui ont sensibilisé.