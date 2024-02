Afrique: L'Éthiopie joue un rôle de premier plan en Afrique en termes d'action climatique - GGGI

<strong>Addis Abeba, le — L'initiative de plantation d'arbres de l'Éthiopie et la détermination du gouvernement à lutter contre le changement climatique sont exactement ce dont le monde a besoin pour éviter les défis mondiaux actuels, a souligné un haut responsable du Global Green Growth Institute (GGGI).

La directrice générale adjointe et responsable de la planification et de la mise en oeuvre de la croissance verte chez GGGI, Helena McLeod, a salué les efforts du gouvernement pour réduire l'impact du changement climatique et a exprimé sa volonté de travailler avec l'Éthiopie.

Dans un entretien exclusif avec l'ENA, Helena McLeod a déclaré que l'Éthiopie joue un rôle de premier plan en Afrique en termes d'action climatique et que c'est un rôle que le pays joue depuis de nombreuses années, et nous sommes très heureux de soutenir le gouvernement dans ce domaine. McLeod, qui s'est récemment rendue en Éthiopie, a également déclaré que l'Éthiopie était l'un des plus beaux pays au monde qu'elle ait visités.

Elle a noté que le programme de plantation d'arbres est très important pour relever ces défis, car il crée des emplois et augmente la fertilité des sols. En outre, elle a déclaré que les efforts menés en Éthiopie protégeront également les villes de manière appropriée contre les inondations.

Selon le directeur adjoint, l'Éthiopie, en tant que pays avant et aujourd'hui, n'émet pas beaucoup de carbone. Il existe d'autres pays dans le monde qui émettent des quantités beaucoup plus importantes de carbone et se sont engagés à réduire la quantité de leurs émissions de carbone.

"Ce que nous essayons de faire avec GGGI, c'est d'attirer le financement climatique vers nos pays membres", a déclaré McLeod, ajoutant que souvent nos pays membres n'ont pas assez d'argent pour relever les défis majeurs auxquels l'économie est confrontée, mais ils n'en ont pas non plus. avoir suffisamment de capacité pour profiter des opportunités.

Depuis lors, GGGI travaille avec plus de 20 pays différents sur différents types d'obligations, d'obligations durables et d'obligations vertes. "Nous allons utiliser cette expérience et l'apporter en Éthiopie pour voir s'il s'agit d'un mécanisme qui nous permettra d'attirer davantage d'investissements pour lutter contre le changement climatique et d'autres questions telles que l'emploi, les emplois verts, qui peuvent également profiter à l'économie."

En termes de commerce du carbone, il s'agit d'un domaine à très fort potentiel pour attirer des fonds supplémentaires dans le pays et GGGI travaille avec l'Éthiopie pour s'assurer que le commerce est équitable pour le pays et ses intérêts.