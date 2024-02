Ile Maurice: Des cours d'informatique gratuits pour répondre aux besoins de la société

La School on Internet Governance (SIG) poursuit sa campagne de lutte contre l'analphabétisme sur internet, tant en Maurice qu'en Afrique. La quatrième édition est organisée par le Mauritius Internet Governance Forum sous l'égide de la Halley Movement Coalition. Ce programme ouvert aux Mauriciens et aux étrangers démarre le 30 mars et se terminera le 4 mai.

Cette formation gratuite de haut niveau, comme la qualifie le secrétaire général de la Halley Movement Coalition, Mahen Busgopaul, ouverte à tous les professionnels et étudiants diplômés, s'adresse principalement aux populations de l'Afrique australe et des États insulaires voisins de l'océan Indien. «Le but principal de ce programme est de continuer à éduquer le public sur l'internet car c'est essentiel pour réduire l'écart entre ceux qui s'y connaissent dans ce secteur et d'autres qui n'en ont pas la connaissance.» Cette formation n'est pas uniquement destinée aux professionnels du secteur informatique, ni qu'aux diplômés dans ce domaine.

Ce programme, poursuit-il, a été conçu par huit experts. «Les experts du corps professoral sont issus de l'industrie des technologies de l'information, et disposent d'un vivier plus large et plus profond de talents numériques. Ils sont issus du secteur des technologies de l'information, du secteur des entreprises et du secteur privé, et ils se consacrent tous à offrir des services de haute qualité, personnalisés et dévoués, avec l'objectif de construire un réseau de recherche international», assure Mahen Busgopaul. Pendant huit jours, ces experts aborderont des sujets variés, allant de l'intelligence artificielle à la cybersurveillance, en passant par l'économie numérique et la vie privée des internautes.

L'impact des technologies émergentes, la participation des femmes à l'économie numérique, la gestion des cyberrisques, l'Internet des objets, l'impact d'internet sur la santé mentale et la confidentialité des données seront abordés de manière hybride pendant des sessions d'une heure. Ces thèmes, avance Mahen Busgopaul, ont été choisis en fonction des défis numériques auxquels Maurice et le continent africain sont confrontés. «Notre objectif est de trouver des solutions à ces défis et les thèmes choisis sont cruciaux pour les relever.»

Parlant des trois formations précédentes, il avance avoir observé des résultats significatifs. «Les participants sélectionnés dans chaque programme de la School on Internet Governance ont été soutenus pour retourner dans leur communauté et partager les connaissances acquises. En conséquence, le nombre d'individus participant activement à des initiatives numériques, militant en faveur de la maîtrise d'internet, et s'engageant dans des discussions sur les droits et responsabilités numériques a augmenté de manière significative.»

À la fin du programme, les étudiants auront la responsabilité de participer à une initiative d'innovation numérique visant à acquérir des compétences pour contribuer activement à l'industrie des technologies de l'information. Les participants auront aussi l'occasion de participer au Mauritius IGF 2024 en août.