Ile Maurice: La fusion ML-PM-MPM pas gagnée

L'optimisme des cadres du Muvman Liberater (ML), de la Plateforme Militante (PM) et du Muvman Patriot Morisien (MPM) en a pris un coup. Il y avait un semblant d'accord entre Ivan Collendavelloo, Steven Obeegadoo et Alan Ganoo, mais la réunion élargie tenue vendredi n'aurait pas abouti. «Il n'y a aucun accord entre les trois partis, du moins pas pour l'instant», déclare un membre du ML. Chaque leader avait emmené avec lui une dizaine de ses membres pour une réunion «d'échange d'idées», mais elle s'est terminée en eau de boudin. D'après nos informations, les leaders étaient pratiquement d'accord pour une fusion lors de leurs précédentes prises de contact, mais il y a eu diverses divergences lors de la réunion de vendredi.

L'ancien Premier ministre adjoint de Pravind Jugnauth et son actuel n°2, respectivement Ivan Collendavelloo et Steven Obeegadoo, ne sont pas d'accord sur divers points. Dans un premier temps, il était question d'une direction collégiale, mais les deux hommes ne semblent plus privilégier cette option. Quelques personnes estiment qu'Ivan Collendavelloo ne devrait pas prendre le leadership de cette alliance en raison de l'enquête sur l'affaire Saint-Louis. Il nous revient que Steven Obeegadoo ne ferait pas l'unanimité non plus. Des membres du ML et du MPM estiment que l'affaire de terrain repris à la fédération tamoule par le ministère des Terres et du logement, dirigé par Steven Obeegadoo, n'est pas à son avantage d'autant que ces trois partis visent une partie de l'électorat de Stanley-Rose-Hill notamment.

De plus, Steven Obeegadoo et Ivan Collendavelloo ne sont pas d'accord sur la stratégie de communication et sur certaines de leurs activités communes. D'après nos renseignements, même la position des trois leaders sur une photo serait source de problème. De plus, il nous revient que le leader du ML, Ivan Collendavelloo, ne compte pas céder une investiture dans la circonscription n°13 (Rivière-des-Anguilles-Souillac) au MPM d'Alan Ganoo. Celui-ci aurait bien aimé que Parvez Nunnoo, membre de son parti, soit candidat dans cette circonscription.

Cependant, Ismael Rawoo, membre du ML, est déjà député de la circonscription. Alan Ganoo a tout fait pour protéger son poulain quand Ivan Collendavelloo a voulu savoir pour quelle raison Parvez Nunnoo prépare le terrain au n°13. Le membre du MPM a fait comprendre qu'il est originaire de cette région et a toujours été présent sur le terrain pour faire du social. Toujours d'après nos informations, Tania Diolle, députée et PPS du MPM, est partie après une vingtaine de minutes, alors que la réunion venait de commencer, probablement agacée par la tournure que celle-ci prenait. Ceux présents croyaient qu'elle était sortie pour répondre au téléphone ou pour prendre l'air, mais elle n'y est jamais retournée.