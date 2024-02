Ile Maurice: Football - Les Wanderers aux commandes

Grande-Rivière-Sud-Est Wanderers est le nouveau leader de la Super League. Les Jaune et Noir ont parfaitement su profiter du choc de la troisième journée pour se hisser sur la première marche. Dimanche, ils se sont imposés 2-0 face à AS Vacoas/Phoenix. L'affiche de la troisième levée mettait aux prises Pamplemousses SC au Cercle de Joachim. Les deux formations se sont quittées sur un match nul (1-1).

Les Wanderers avaient un très joli coup à jouer dimanche. Ils devaient s'imposer et espérer un nul entre Curepipiens et Nordistes pour prendre seul les commandes de la Super League. Les planètes se sont, semble-t-il, alignées pour le champion en titre. Dans un match très disputé contre une équipe d'AS Vacoas/Phoenix solide, les Rastas ont pu compter sur Stephan Nabab et Jordan Moutoula pour s'imposer. Ils se hissent également en tête du tableau avec neuf unités au compteur. Après un début de saison intéressant, les Vacoassiens basculent dans la deuxième partie de tableau.

Le Cercle de Joachim tenait sa victoire jusqu'à ce qu'Andy Sophie ne vienne jouer aux trouble-fêtes. Aboubacar Diouf avait ouvert le score en première période. Mais le grand favori pour le titre en Super League n'a pas su capitaliser sur ce but et a fini par se faire surprendre en fin de rencontre. Grâce à sa différence de buts particulière, le club de la Ville lumière reste en deuxième position tandis que Pamplemousses SC occupe la troisième marche du podium.

Chebel Citizen poursuit sa descente aux enfers. Le promu a subi un troisième revers en autant de rencontres. Cette fois, les Citizens ont été battus par ASPL 2000 (1-0). Ils ont certes offert de la résistance mais la réussite n'était pas de leur côté. De plus, ils n'ont toujours pas marqué le moindre but cette saison et occupent donc la position de lanterne rouge. Pour leur part, les Portlouisiens remontent au 5e rang.

Parmi les équipes qui font bonne impression cette saison, on peut notamment citer Petite-Rivière-Noire FC. La formation de l'ouest s'est offert un festival de buts contre Entente Boulet Rouge/Riche-Mare Rovers en s'imposant 4-0. Le grand bonhomme de cette rencontre se nomme Hansley Patate. Ce dernier a inscrit un triplé pour permettre à son équipe de s'installer au pied du podium. Les Rovers n'ont, eux, toujours pas débloqué leur compteur cette saison. La même situation prévaut pour AS Rivière du Rempart. Le promu est actuellement 9e du tableau et a subi une troisième défaite de rang. Le bourreau se nomme Savanne SC. Les Sudistes l'ont emporté 3-1, s'offrant par la même occasion leur premier succès cette saison. Ernest Perle a brillé pendant cette explication grâce à son triplé.