Sénégal: Ligue 1/Djibril Wade, président ligue pro - « Nous avons eu des améliorations avec les changements intervenus en début de saison »

La Ligue sénégalaise de football professionnel (LSFP) va s'employer à respecter le calendrier de ses différentes compétitions de cette saison. Djibril Wade a rappelé cette exigence suite à la trêve imposée par les évènements socio- politiques qui n'ont pas manqué de bouleverser le déroulement normal des compétitions. Le président de la Ligue pro n'en salue pas moins les améliorations notées lors de cette première phase du championnat.

La Ligue sénégalaise de football professionnel (LSFP) entend tout faire pour clôturer la saison dans les meilleurs délais et au plus tard au mois de juin. Djibril Wade, président de la Ligue Sénégalaise de foot pro a rappelé cette exigence afin d'être dans les délais du calendrier en prévention du climat politico social du Sénégal qui a déjà imposé une trêve aux championnats. Mais aussi pour permettre de désigner à temps les clubs qui vont représenter le Sénégal dans les compétitions africaines. « Les 13 premières journées se sont bien passées.

Nous avons joué une partie de la Coupe de la Ligue. Nous avons terminé la phase aller. Malheureusement, il y a eu les évènements socio-politiques qui nous ont trainés un peu. Cela a quand même bouleversé le championnat. Ce qui est sûr est que nous allons terminer la saison à la fin mois de juin et au plus tard à la première semaine du mois de juin pour les clubs qui doivent aller en Afrique que ce soient le championnat, la Coupe du Sénégal et Coupe de la Ligue », assure-t-il. La Ligue pro a, dans la même veine, saluer les améliorations, les changements et surtout le peu de cas de violences qui ont été notés depuis le début de la saison.

%

« Nous avons eu des améliorations avec les changements intervenus en début de saison. Nous avons aussi changé beaucoup de choses au niveau de nos textes quoique l'on puisse dire. Les années passées, nous avons eu des cas de violences. Les cas de violences se sont amoindris et le public est en train de revenir. Ensuite, nous avons vu les statistiques, sur la billetterie et il y a des incidences financières au niveau des clubs. Maintenant, nous souhaitons qu'il y ait la paix dans ce pays et que l'environnement du foot soit sain. Ensuite, nous souhaitons qu'il y ait des stades conviviaux », a confié le président Wade à l'issue de la 14e journée du championnat de Ligue 1.