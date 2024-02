Sénégal: Boly Gueye, président du collectif de la chaine de valeur tourisme au Sénégal - « Beaucoup de réservations ont été annulées à cause de la crise »

Le secteur du tourisme a été négativement impacté par la situation de crise politique qui sévit actuellement au Sénégal depuis le report de l'élection présidentielle du 25 février 2024. Selon Boly Guèye, président du collectif de la chaine de valeur tourisme au Sénégal, de nombreuses réservations ont été annulées au niveau de la station balnéaire de Saly. Aussi, une réelle régression des investissements touristiques est notée au niveau des autres pôles touristiques.

La situation de crise que traverse le Sénégal depuis l'annonce du report de la présidentielle de 2024 par le Chef de l'Etat Macky Sall a des conséquences négatives sur le secteur du tourisme qui était en phase de relance depuis la pandémie de la Covid-19. Au niveau de la station balnéaire de Saly Portudal (Mbour), beaucoup de réservations ont été annulées à cause des tensions politiques notées ces derniers jours. « La situation de crise que traverse le pays a un impact trop négatif sur le secteur d'autant plus que le tourisme, c'est le calme et le loisir.

Depuis cette période, nous avons constaté qu'il y a beaucoup de réservations qui ont été annulées. Nous sommes en pleine saison actuellement, mais compte tenu de la situation qui sévit dans le pays, si vous venez à Saly, vous allez constater qu'il y a un manque de touristes au niveau des structures. Tout cela est dû aux tensions politiques », se désole Boly Guèye, président du collectif de la chaine de valeur tourisme au Sénégal. Selon lui, les acteurs du secteur sont là pour faire de la diplomatie touristique et pour faire la promotion de la destination Sénégal. Donc, souligne-t-il, s'il y a des problèmes et des heurts un peu partout dans le pays, cela écorne l'image de la station et du tourisme d'une manière générale.

A cause de cette crise politique, les acteurs du tourisme notent par ailleurs une réelle régression des investissements au niveau des autres pôles touristiques. « On constate qu'il y a une régression énorme par rapport aux investissements touristiques. C'est plus qu'un coup dur, mais on n'y peut rien. On est obligé de subir », indique-t-il. Boly Guèye invite ainsi toutes les parties prenantes à penser aux autres segments d'activités qui ne font pas de la politique et qui sont là pour accompagner le processus de développement de ce pays. « Nous sommes une deuxième mamelle de l'économie du pays. Il va falloir aussi qu'ils sachent raison gardée et aller vers l'essentiel pour trouver des solutions idoines afin de restaurer la paix et la stabilité dans le pays. Parce que le Sénégal a été toujours bien vu au niveau mondial », a-t-il laissé entendre.