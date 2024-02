Afrique: CPS de l'UA - Le Maroc appelle à accompagner le Soudan du Sud en matière de coopération sécuritaire et du développement socio-économique et humain

Addis — Abeba - Le Maroc a appelé, mardi à Addis-Abeba devant le Conseil de Paix et de Sécurité (CPS) de l'Union africaine (UA), à accompagner le Soudan du Sud en matière de coopération sécuritaire et cultuelle, ainsi qu'au niveau du développement socio-économique et humain et à consolider davantage les relations fructueuses de coopération et de solidarité.

Lors d'une réunion tenue par visioconférence et présidée par l'Ambassadeur Représentant permanent du Royaume auprès de l'UA et de la CEA-ONU, Mohamed Arrouchi, marquée par la présentation d'un exposé sur la situation au Soudan du Sud, la délégation marocaine a réaffirmé que la primauté du dialogue entre toutes les parties prenantes dans ce pays est l'approche viable dans la poursuite d'une transition démocratique réussie pour parvenir à une paix, une sécurité et une stabilité durable dans ce pays.

La délégation marocain a recommandé au CPS le redoublement des efforts de mobilisation des ressources et des fonds pour soutenir la mise en oeuvre de l'accord de paix au Soudan du Sud en vue de parvenir à des élections transparentes et crédibles dans les délais transitoires stipulés.

Conscient de l'importance vitale de la paix, de la sécurité et de la stabilité, le Maroc accorde un intérêt particulier à l'établissement d'une coopération constructive entre les parties prenantes et les organisations internationales compétentes afin d'assurer la stabilité dans ce pays frère.

"Nous exprimons notre confiance dans la capacité des autorités et forces vives Sud soudanaises à prendre les mesures susceptibles de renforcer la cohésion nationale et à s'engager dans une voie durable pour la paix et la stabilité", a réitéré la délégation marocaine.

La délégation a également salué les efforts déployés par le Soudan du sud dans le cadre de l'Accord revitalisé sur le règlement du conflit dans ce pays et la Feuille de route de la transition prolongée, notamment en ce qui concerne les préparatifs en cours en vue de l'adoption d'une constitution permanente et de l'organisation, en décembre 2024, d'élections qui marqueront la fin de la transition.

Tout en soulignant l'importance de mettre l'intérêt du Soudan du Sud et son peuple au-dessus de toute considération et à résoudre tout différend de manière pacifique, il est primordial d'assurer la solidarité avec le gouvernement et le peuple Sud Soudanais dans ses aspirations légitimes à approfondir et à consolider la démocratie et dans ses efforts pour surmonter les défis auxquels ce pays frère est confronté, a réaffirmé la délégation marocaine.