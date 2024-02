Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 28 Février 2024

Réaction à chaud de Bah Oury - A peine nommé, le nouveau Premier ministre envoie un message au mouvement syndical

Le tout nouveau Premier ministre guinéen s’est exprimé sur la crise sociale qui assaillent la Guinée, depuis le 26 février 2024. Bah Oury qui a été nommé le mardi 27 février par le Général Mamadi Doumbouya a envoyé un message au mouvement syndical, à l’origine de la grève qui paralyse le pays. Le nouveau chef du Gouvernement appelle les acteurs syndicaux à faire preuve de raison. « Les travailleurs dans toute situation ont une certaine légitimité dans leur combat surtout lorsqu’il s’agit de la satisfaction des revendications essentielles de la population. Mais ils doivent savoir que la Guinée vient d’être frappée par des situations inattendues avec l’incendie du dépôt de carburant et une situation internationale et régionale assez troublée. Je crois qu’ils peuvent faire preuve de raison, mettre en avant ce qui peut nous permettre ensemble de résoudre progressivement, étape par étape, les grands défis. C’est une responsabilité et une nécessité. (Source : africaguinee.com)

Sénégal : Présidentielle - Le dialogue national propose un scrutin pour le 02 juin 2024

Le dialogue national convoqué par le chef de l'État sénégalais a abouti mardi à un « large consensus » sur le fait que la présidentielle ne pouvait pas avoir lieu avant le 2 avril, date de fin de mandat de Macky Sall, et que ce dernier devait rester en poste jusqu'à l'installation de son successeur, ont indiqué de nombreux participants à l'Afp. La correspondante de France 24 rapportait de son côté la date du 02 juin pour la tenue de cette présidentielle. Des conclusions qui vont diamétralement à l'encontre des demandes de l'opposition et d'une partie de la société civile, qui forment un large front pour réclamer que la présidentielle qui devait initialement se tenir le 25 février ait lieu avant le 2 avril.( Source :France2024)

%

Niger : A la suite de la Cédéao - L’Uemoa lève les sanctions contre Niamey

A l'issue de son sommet du 24 février dernier, la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (Cédéao) a levé les sanctions économiques et financières contre le Niger. L'institution régionale avait demandé à l'Union économique et monétaire ouest-africaine d'en faire de même. L'institution monétaire dont les dirigeants se sont réunis à Abuja, le même jour, s'est exécutée. Dans son communiqué final diffusée mardi 27 février, la Conférence des chefs d'Etat de l'Uemoa dit avoir « convenu de lever immédiatement » les sanctions liées à la fermeture des frontières terrestres et aériennes, à l'interdiction de survol de l'espace aérien, à la suspension des transactions commerciales et financières, au gel des avoirs, à la suspension des opérations financières, à l' assistance financière suspendue, à l'interdiction de voyager et de séjour pour les représentants gouvernementaux et leurs familles entre le Niger et les pays de l'Uemoa. (Source : Apa)

Tchad : Présidentielle - Le premier tour fixé au 6 mai2024

La première élection présidentielle tchadienne aura lieu le 6 mai, a annoncé ce 27 février l’Agence nationale de gestion des élections (Ange). Un scrutin qui mettra fin à une période de transition de trois ans. (Source : Jeune Afrique)

Mali : Insécurité - trois ressortissants italiens enlevés au Mali libérés

Dans la nuit du 26 au 27 février 2024, Rocco Langone, son épouse Maria Donata Caivano et leur fils Giovanni Langone, membres d'une famille italienne enlevée le 19 mai 2022 près de Koutiala, dans le sud du Mali, ont été libérés. L'information a été rapportée de ce mardi 27 février 2024.L'annonce a été faite par la présidence du Conseil italien des ministres. La famille, appartenant au mouvement religieux des Témoins de Jehovah, avait été capturée par des hommes armés du Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans (Jnim), une alliance jihadiste affiliée à al-Qaïda. Leur libération a été rendue possible grâce aux efforts des services secrets italiens et à des contacts avec des personnalités tribales et des renseignements locaux. Malgré leur longue captivité, les trois Italiens sont en bonne santé et seront rapatriés à Rome mardi prochain. (Source : abamako.com)

Cote d’Ivoire : Après la démolition d’une école - Suspension des cours dans plusieurs établissements scolaires à Abidjan

Les cours ont été suspendus le mardi 27 Février 2024, dans plusieurs établissements scolaires d'Abidjan en raison d'un mouvement d'humeur de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d’Ivoire ( Fesci), la plus grande association d'élèves et d'étudiants dans le pays, a constaté plusieurs témoins et correspondants de presse sur place dans la capitale économique ivoirienne. Cette association a organisé ainsi des manifestations pour protester contre la démolition de l'école Cha Hélène à Yopougon Gesco dans l'ouest d'Abidjan ordonnée par le District autonome d’Abidjan. Par prudence et pour éviter les scènes de violence, des responsables d’établissements ont mis leurs élèves en congés jusqu’au 1er Mars 2024.(Source : allafrica.com)

Gabon : Transition - Penchant « autoritaire » et « populiste », selon un opposant

Six mois après avoir renversé le 30 août 2023 le président Ali Bongo Ondimba, le général Brice Oligui Nguema est toujours célébré comme un "héros" au Gabon mais des voix s'élèvent pour critiquer une tournure « populiste » et « autoritaire » du pouvoir. Pour les Gabonais, il a en premier lieu débarrassé le pays de 55 ans de règne des Bongo (41 ans sous Omar, 14 sous son fils Ali). Mais l'avocat Anges Kevin Nzigou, secrétaire exécutif du Parti pour le Changement (Plc) et farouche pourfendeur de l'ancien pouvoir se dit aujourd'hui « opposant au régime » du Parti Démocratique Gabonais (Pdg) des Bongo, qui « persiste » selon lui sous le général Oligui. (Source : alibreville.com)

Togo : Trafic d’espèces protégées - Un navire saisi au large du Togo, le réseau démantelé

La marine togolaise a intercepté un navire transportant des espèces protégées en provenance du Brésil, à environ 30 km des côtes togolaises, menant à l'arrestation de trafiquants impliqués dans un réseau international de trafic d'animaux, rapporte ce mardi 27 février 2024, Eco & Finances. L'incident, survenu le 9 février dernier, suite à un appel de détresse du navire en raison de pannes moteur, les autorités maritimes togolaises sont intervenues pour porter assistance. À bord, les sauveteurs ont découvert 19 Tamarins Lion dorés et 12 perroquets arara, espèces rares destinées à être vendues illégalement sur le marché international. Une équipe pluridisciplinaire a été formée pour coordonner les opérations de secours et d'assistance. Cependant, trois membres de l'équipage étaient portés disparus, et les animaux étaient introuvables lors de l'inspection du navire. Des recherches ont été lancées avec le soutien de la population locale. Les autorités togolaises ont été saluées pour leur intervention rapide, tandis que les deux pays se sont engagés à poursuivre les enquêtes pour démanteler efficacement ces réseaux criminels (Source : alome.com).

Benin : Forum Bénino -Tunisien du numérique - De belles perspectives d’avenir pour les deux parties

La première édition du Forum Bénino-Tunisien du Numérique s’est tenue le mardi 13 février à Cotonou. Cet événement novateur a réuni plusieurs figures emblématiques du secteur du numérique du Bénin et de la Tunisie. Conjointement organisé par le Club DSI Bénin et le groupement tunisien Get’IT, ce forum vise à stimuler la croissance de l’économie numérique, à encourager l’innovation et à promouvoir les partenariats stratégiques dans le domaine des technologies de l’Information et de la communication. Cette rencontre offre une opportunité inédite pour le partage d’expériences, l’exposition de technologies émergentes, le réseautage et le renforcement des relations collaboratives entre les deux pays. (Source : acotonou.com)