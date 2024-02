Angola: La proposition de loi DPA sera débattue au Parlement

Luanda — L'Assemblée nationale (AN) discutera et votera mardi le projet de loi sur la Division politico-administrative (DPA), qui prévoit la création de 20 provinces et 325 municipalités.

Le projet de loi sur la Division politico-administrative vise, d'une part, à promouvoir le développement équilibré du territoire, à rapprocher les services publics des citoyens, à garantir la pleine occupation du territoire et, d'autre part, à rationaliser les services de l'administration de l'État, accroître son efficacité, son efficience et son équité.

L'initiative législative de l'Exécutif prévoit la création de deux nouvelles unités territoriales au niveau provincial, qui résulteront de la division de la province de Moxico (devenant ainsi deux : Moxico et Cassai-Zambeze) et de Cuando Cubango (devenant ainsi deux : provinces de Cuando et Cubango).

Le projet de loi prévoit également la suppression de certains districts sous-municipaux et l'élimination de la distinction entre les districts urbains et les communes.