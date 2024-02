Congo-Brazzaville: Inondations - Le gouvernement prône la distribution équitable de l'assistance humanitaire

Lors de la remise de l'assistance humanitaire aux victimes des inondations dans le département de la Likouala, notamment à Bétou et à Impfondo, la ministre des Affaires sociales, de la Solidarité et de l'Action humanitaire, Irène Marie-Cécile Mboukou-Kimbatsa, a appelé les chefs de quartier et de village à assurer la distribution de sorte que les kits humanitaires parviennent aux victimes des inondations tel que prévu par le gouvernement.

Dans le département de la Likouala, plus de 200 000 personnes sont dans le besoin d'assistance humanitaire d'urgence. Le district de Bétou, à lui seul, compte 75 223 personnes dans le besoin pour 19 949 ménages repartis en neuf quartiers et vingt-cinq villages. A Impfondo, l'on dénombre 16139 victimes des inondations pour 3396 ménages dans huit quartiers.

La ministre des Affaires sociales, de la Solidarité et de l'Action humanitaire, Irène Marie-Cécile Mboukou-Kimbatsa ; le ministre de la Santé et de la Population, Gilbert Mokoki; ainsi que celui de l'Economie fluviale et des Voies navigables, Guy Georges Mbaka, y ont apporté des vivres, des non vivres, des fournitures scolaires, des médicaments pour soulager les peines des sinistrés.

« Les chefs de quartier et de village doivent être irréprochables dans la distribution de ces kits alimentaires. S'ils ont des problèmes particuliers avec leurs voisins victimes des inondations, ils doivent être au-dessus de la mêlée. Ils n'ont pas le droit de priver ces derniers d'assistance en guise de règlement de compte. Le gouvernement va continuer à veiller à la distribution équitable de ces kits humanitaires », a souligné la ministre Irène Marie-Cécile Mboukou-Kimbatsa. Une consigne saluée par la population.

Pour sa part, le ministre de la Santé et de la Population a souligné que les kits sanitaires apportés permettront de répondre aux urgences de santé. « Le plus difficile, c'est la restauration des formations sanitaires qui ont subi des dégâts à cause des inondations », a-t-il fait savoir en précisant que le gouvernement travaille pour y parvenir.

Il convient de rappeler que le bateau humanitaire qui apporte de l'assistance aux victimes des inondations dans la zone septentrionale du pays avait quitté Brazzaville le 13 février. Cette assistance humanitaire a tenu compte des besoins exprimés par la population à l'issue d'une mission d'évaluation rapide des inondations faite par le gouvernement et le système des agences des Nations unies. Cette évaluation précise que neuf départements sont touchés. Plus d'un million de personnes sont dans le besoin. Brazzaville (38 614 personnes) ; Cuvette (31 593 personnes), Kouilou (4 536 personnes) ; Likouala (348 212 personnes) ; Niari (426 personnes) ; Plateaux (58 986 personnes ) ; Pointe-Noire (20 921 personnes) ; Pool (16 235 personnes) ; Sangha (5 933 personnes).

En matière de santé, 193 130 personnes expriment les besoins en médicaments, vaccination et moustiquaires imprégnées. Dans le domaine de l'éducation, 43 883 personnes, notamment les élèves, ont besoin de fournitures scolaires. 352 206 ont besoin de sécurité alimentaire tandis que 210 236 veulent des abris et des biens non alimentaires...