Angola: Le pays participe à la réunion des ministres des Finances du G20

Luanda — L'Angola participe les 28 et 29 de ce mois, dans la ville de São Paulo, au Brésil, à la première réunion des ministres des Finances et des gouverneurs des banques centrales du G20, pour analyser les questions liées au rôle des expériences nationales et de la coopération internationale dans les politiques économiques.

La délégation angolaise, conduite par la ministre des Finances, Vera Daves de Sousa, participe à l'événement dans le cadre de la présidence tournante de cette organisation par la République fédérative du Brésil, au cours d'une année qui se termine par l'acceptation de l'Union africaine comme membre permanent du G20.

La délégation angolaise comprend la secrétaire d'État au Budget, Juciene Cristina de Sousa, le vice-gouverneur de la Banque nationale d'Angola (BNA), Pedro Neto e Silva, et le directeur du Bureau d'études et de relations internationales, Patrício Neto, qui a participé, les 26 et 27 de ce mois, à la deuxième réunion des vice-ministres des Finances et des vice-gouverneurs des Banques Centrales du G20, qui prépare la réunion ministérielle qui se tiendra les 28 et 29 de ce mois.

Les ministres des Finances du G20 et les gouverneurs des banques centrales discuteront de questions liées au rôle des expériences nationales et de la coopération internationale en matière de politique économique dans la résolution des inégalités, aux perspectives de croissance économique mondiale, à l'inflation, à l'emploi et à la stabilité financière, à la fiscalité internationale pour le XXIe siècle et au multilatéralisme et à la stabilité financière, au rôle de la dette mondiale et du financement pour le développement.

Le programme de travail prévoit également la tenue d'une réunion ministérielle Afrique-G20.

L'ordre du jour de la délégation angolaise prévoit également des rencontres bilatérales au niveau de la ministre des Finances, avec son homologue du Brésil, Fernando Haddad, et avec le sous-secrétaire du Trésor américain, Jay Shambaugh, pour aborder les questions dans le cadre de la coopération bilatérale et multilatérale.

En assumant la présidence de l'organisation, le Brésil a annoncé qu'il inviterait huit pays non membres à participer aux réunions spécialisées et aux sommets de son programme de travail, notamment l'Angola, l'Égypte, le Nigéria, l'Espagne, le Portugal, la Norvège, les Émirats arabes unis et Singapour, en diffusant un message de réalignement de la politique étrangère brésilienne sur l'agenda des autres pays en développement.

Le Brésil concentre sa présidence sur trois priorités : (1) l'inclusion sociale et la lutte contre la faim et la pauvreté, (2) la transition énergétique et le développement durable et (3) la réforme des institutions de gouvernance mondiale.

Les vice-ministres des Finances et les vice-gouverneurs des banques centrales du G20 ont travaillé ces deux jours à la préparation de la réunion ministérielle des finances et des gouverneurs des banques centrales, où ils ont débattu le texte du communiqué ministériel du G20, abordant plusieurs questions dans le sens des priorités définies par la présidence brésilienne, ainsi que la nature évolutive de la voie financière du G20.

Le G20 ou Groupe des 20, créé en 1999, est formé par les ministres des Finances et les gouverneurs des banques centrales des 19 plus grandes économies du monde, ainsi que l'Union européenne et l'Union africaine admises comme membres permanents en 2023, et comporte deux volets : celui de la finance, du sherpa et des groupes de travail.

L'Angola, en tant que pays invité, partage le volet financier, à travers la représentation institutionnelle du Ministère des Finances et de la BNA, impliqués dans les agendas des sept groupes de travail sur ledit volet, ainsi que dans les réunions de haut niveau des vice-ministres des Finances et des vice-gouverneurs des banques centrales, ainsi que des ministres et gouverneurs des banques centrales du G20.

L'Angola participe également au sentier Sherpas, composé de quinze groupes de travail et de deux groupes de travail, à travers le ministère des Affaires étrangères, qui implique les différentes institutions nationales conformément aux différents thèmes de l'agenda de travail des Sherpas.