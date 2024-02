Ethiopie: Le pays et la Norvège ont signé un accord de 75 millions de dollars.

<strong>Addis Abeba, le — L'Éthiopie et la Norvège ont signé un accord de 75 millions de dollars pour réduire les émissions de gaz vert dues à la déforestation et à la dégradation des forêts.

L'accord a été signé aujourd'hui entre le ministre des Finances Ahmed Shide et le ministre norvégien du Climat et de l'environnement, Andreas Bjelland Eriksen.

S'exprimant à l'occasion, le ministre des finances a noté que l'accord permettra à l'Éthiopie de continuer à renforcer le travail qu'elle accomplit en matière de développement forestier et de protection de l'environnement.

La lutte contre le changement climatique et la réduction de la pauvreté ainsi que la construction d'une économie résiliente au climat et à l'économie en cas de catastrophe restent parmi les principales priorités du gouvernement éthiopien, a-t-il ajouté.

Selon lui, la campagne nationale de plantation d'arbres menée par le Premier ministre Abiy Ahmed dans le cadre de l'Initiative de l'empreinte verte est une autre manifestation de son engagement à lutter contre le changement climatique.

L'Éthiopie a investi plus de 82 milliards de dollars dans des programmes d'atténuation et d'adaptation au changement climatique et la majorité des projets et programmes du bureau des finances proviennent de financements publics complétés par l'aide internationale au développement, a déclaré Ahmed Shide.

L'Éthiopie et la Norvège entretiennent des relations diplomatiques bilatérales de longue date, a expliqué le ministre, ajoutant que leurs intérêts communs incluent, entre autres, la paix et la sécurité, la migration, le changement climatique, le développement du secteur privé et l'égalité des sexes.

Le ministre norvégien du climat et de l'environnement, Andreas Bjelland Eriksen, a déclaré que le Green Legacy lancé par le gouvernement était un plan ambitieux visant à réduire les effets néfastes du changement climatique.

Et tout au long de cette décennie, l'Éthiopie a véritablement été un leader sur le continent africain en matière de conception et de mise en oeuvre de politiques de développement économique vert.

L'Éthiopie est à bien des égards en première ligne du changement climatique, a noté le ministre du Climat et de l'Environnement, Eriksen.

« Je suis encouragé d'apprendre que l'Éthiopie a augmenté sa couverture forestière grâce à des mesures politiques gouvernementales fortes qui donnent les résultats nécessaires ; et l'objectif ambitieux de doubler la couverture forestière d'ici 2030 est très impressionnant.