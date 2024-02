Angola: Uíge - Les accidents de la route font plus de 100 morts

Uíge (Angola) — Cent 36 personnes sont mortes et 733 autres ont été blessées, à la suite de 648 accidents de la route, enregistrés entre janvier et décembre 2023, dans la province d'Uíge, a informé ce mardi, le chef du Département de la circulation et sécurité routière, Filipe Barros.

Par rapport à la même période antérieure, il y a une augmentation de 46 décès, 26 blessés et 66 accidents.

Filipe Barros, qui s'exprimait lors de la réunion ordinaire du Conseil provincial de planification et circulation routière, présidée par le gouverneur José Carvalho da Rocha, a signalé 259 piétons renversés, 105 collisions entre véhicules et motos et 77 dérapages de voitures.

Pour réduire les accidents de la route, la Police nationale veillera sur le respect du code de la route, le nombre de passagers et la quantité de marchandises dans les véhicules, mauvaises manoeuvres et dépassements dangereux, entre autres mesures préventives, a-t-il signalé.