Ile Maurice: Une licence octroyée à Patronus, dont un des directeurs est Dulthumun

La Banque centrale a émis un communiqué ce mardi 27 février pour annoncer qu'elle avait octroyé une licence bancaire à Banque Patronus Limitée, sous l'article 7 de la Banking Act. L'autorité bancaire préviendra le public en temps voulu de la date à laquelle cette institution débutera ses opérations.

Une recherche au Registrar of Companies montre qu'un des directeurs de la Banque Patronus est un certain... Somduth Dulthumun, ancien président de la Mauritius Sanatan Dharma Temples Federation, et président du Mauritius Museums Council. Il est le troisième sur une liste de 11 directeurs : Romesh Asitha Atapattu, Jean Daniel Didier Debellaire, Romesh Alexander Iddamalgoda Elapata, Jean Joseph Pierre Godart, Sunil Lankathilake, Nikhilesh Rajendra Michael Pawar, Kalindee Ramdhonee, Ashwanee Ramsurrun Et Arachchige Dharmaratne Wijesingha Rajapaksha complètent la liste. Certains des directeurs étrangers se retrouvent dans la société mère, Patronus Wealth Holdings (Mauritius). Romesh Alexander Iddamalgoda Elapata du Sri Lanka, Asitha Romesh Atapattu des Emirats Arabes Unis et Ashwanee Ramsurrun de Maurice.

Banque Patronus opère en effet sous Patronus Wealth, un groupe de gestion de patrimoine avec des plateformes de réservation établies au centre financier international de Dubaï et à Maurice, réglementées à la fois par la Dubai Financial Services Authority et la Mauritius Financial Services Commission.

A noter que tant pour la holding que pour la Banque Patronus, enregistrée le 12 décembre 2022, aucun montant n'apparait dans les comptes. La Banque Patronus a «0» partout, que ce soit dans son chiffre d'affaires ou ses «assets». Quant à Patronus Wealth Holdings, incorporée le 11 mai 2022, elle n'affiche aucune déclaration financière. Et la Global Business Company qui lui est liée, Patronus Wealth Privé (Mauritius) Limited, a elle été incorporée le 16 mars 2017.