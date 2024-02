Ile Maurice: La décision de transférer le département financier de MK remise en question

Une récente décision de la direction d'Airport Holdings Ltd (AHL) suscite une vive controverse parmi les employés d'Air Mauritius (MK). Il est question de transférer le département financier, logé au 11e étage du Paille-en-queue Court, vers les locaux de Landscope/BPL Building, à Ébène. Cette décision soulève des interrogations sur sa pertinence économique, vu que MK dispose déjà d'espaces vides dans le bâtiment à Port-Louis, qui appartient à AHL.

La question qui se pose : pourquoi payer des frais de loyer supplémentaires pour des espaces de bureaux appartenant à une autre entreprise à Ébène alors que Paille-en-queue Court dispose déjà d'espaces disponibles ? Des employés ne comprennent pas le raisonnement économique de cette décision et y voient une redistribution des ressources sans réelle justification économique. De plus, ce déplacement entraînerait des temps de trajet plus longs et des distances accrues pour beaucoup de membres du personnel du département financier, qui résident dans le Nord ou l'Est du pays.

Selon une source, MK occupe moins de la moitié des étages du Paille-en-queue Court, propriété d'AHL. De plus, plusieurs ministères, comme ceux du Tourisme et du Logement, sont installés là-bas, ce qui signifie que MK dispose de moins d'espace pour accueillir ses départements. Cette cohabitation entraînerait une compétition pour l'espace disponible et pose des défis logistiques pour MK, qui se retrouve contrainte de jongler avec des ressources restreintes pour accommoder ses besoins. Une autre illustration flagrante de l'obsession du contrôle absolu par AHL est la prise en charge apparente des 18e et 19e étages du Paille-en-queue Court, précédemment occupés par MK, exclusivement pour AHL.

Par ailleurs , une autre interrogation concerne la localisation des bureaux de l'Officer-in-charge de MK, Laurent Recoura. Bien que traditionnellement son bureau est situé au 19e étage du Paille-en-queue Court, il occupe curieusement un bureau au 17e étage. Cette discordance soulève des questions sur les raisons de ce choix d'emplacement. Il semblerait que l'ancien Officer-in-charge suspendu de MK, Krešimir Kucko, avait initialement refusé de déménager son bureau au 17e étage, rappelant ainsi les luttes d'ego qui ont marqué le début des années 2000 entre le directeur général de MK de l'époque, Vijay Poonoosamy, et son mentor, sir Harry Tirvengadum, alors président du conseil d'administration de MK. Ces tensions avaient contribué à révéler le scandale de la caisse noire en 2001.

Un changement notable concerne la sécurité du 19e étage, assurée désormais par une société de sécurité distincte. Auparavant, la sécurité de l'ensemble des locaux de MK (aéroport et siège social) était gérée de manière centralisée sous la direction du responsable de la sécurité et de son équipe basée à l'aéroport. Cette séparation des dispositifs de sécurité suscite des interrogations sur la raison pour laquelle il est désormais nécessaire de contrôler les accès au 19e étage du Paille-en-queue Court. Sollicitée, la version de MK est toujours attendue.

Des toilettes hors service sur un ATR

Samedi, les passagers d'un vol ATR à destination de La Réunion ne disposaient pas de toilettes fonctionnelles à bord en raison d'un problème mécanique. Les passagers ont été informés que les installations sanitaires étaient hors service et qu'ils ne pourraient pas les utiliser pendant le vol. Cette situation une fois de plus met en lumière un problème logistique important de la maintenance des appareils. Pour ces passagers, le fait qu'un vol soit effectué sans toilettes fonctionnelles peut avoir des conséquences négatives sur l'expérience des passagers et leur confort pendant le voyage.