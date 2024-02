Afrique: La technologie au service de la lutte contre l'insécurité alimentaire au Botswana

interview

La solution agritech de Tumo Kgabeng utilise des drones pour surveiller les parasites, les maladies et la qualité du sol et recommande des traitements.

M. Kgabeng, 24 ans, est cofondateur d'Anton Tech - une société de recherche en IA qui cherche à transformer l'industrie agricole. Il parle de sa start-up à Nathan Hastings-Spaine pour Afrique Renouveau :

De nombreuses idées brillantes n'ont jamais vu le jour parce que quelqu'un a eu peur de sortir et de proposer sa solution au monde. Ne craignez pas l'échec, car il fait partie du processus.Tumo KgabengDirecteur technique chez Anton Tech au Botswana

Pourriez-vous nous parler un peu de vous, par exemple de votre parcours, de vos expériences et de vos centres d'intérêt ?

Je m'appelle Tumo Kgabeng. Je suis originaire de Gaborone, au Botswana, et je suis le fondateur et directeur technique d'Anton Tech - une société de recherche en IA visant à transformer l'industrie agricole pour répondre à la menace imminente de la sécurité alimentaire au Botswana. Mon parcours dans la programmation informatique a commencé à l'âge de 14 ans, lorsque j'ai commencé à apprendre les bases de Python à l'école primaire. À 17 ans, je poursuivais ma licence en ingénierie des systèmes informatiques au Botswana Accountancy College, puis j'ai rejoint les communautés de développeurs d'iCode Hub. Pendant mes études, j'ai rencontré des professionnels du secteur, je me suis intégré à la communauté des développeurs et j'ai dirigé un club d'étudiants développeurs de Google (Google Developer Student Club, DSC). Au cours de ma deuxième année, j'ai commencé à travailler dans l'industrie en tant que développeur d'ingénierie React pour une entreprise à Gaborone.

Quand et comment avez-vous lancé cette initiative ?

L'idée de créer Anton Tech est née lors du hackathon Botho Hacks 2021. Le thème du hackathon de cette année-là était "Développer la technologie pour améliorer la vie en Afrique".

Au Botswana, comme dans la plupart des pays africains, nous dépendons fortement de l'agriculture et de l'exploitation minière. Mon équipe souhaitait utiliser la technologie pour relever certains défis de l'industrie agricole et contribuer à la croissance économique du pays.

Après avoir remporté le hackathon et reconnu le potentiel du projet, mon cofondateur Kesego Mokgosi et moi-même avons continué à travailler sur le Projet Anton Tech et l'avons finalement lancé. Nous nous sommes ensuite associés à Tlamelo Makati, notre responsable de la recherche, pour poursuivre le développement et la mise à l'échelle de notre solution.

Depuis, Anton Tech est devenu une start-up spécialisée dans la recherche sur l'IA. Nous avons conclu des accords avec différentes entreprises et organismes parapublics pour mener des recherches et contribuer à combler les lacunes en matière de données dans la chaîne de valeur de l'agriculture.

Comment cela fonctionne-t-il et quel problème cela résout-il ?

Malgré les progrès technologiques, les méthodes de suivi des ravageurs transfrontaliers, des maladies et des niveaux de carbone organique du sol (COS) ont pris du retard. Aujourd'hui, le délai d'application des conseils d'un expert peut prendre des mois. Avant qu'un agriculteur ne puisse réagir à une épidémie, il doit suivre plusieurs étapes qui prennent beaucoup de temps : repérage sur le terrain, détection des parasites et des maladies et détermination des interventions appropriées.

En outre, les rapports manuels et sur papier des visites d'exploitations par les agronomes signifient que les données sont saisies dans un format inutilisable pour l'agrégation et l'analyse. Par conséquent, il est difficile d'identifier des modèles et des tendances tout au long de la chaîne de valeur. Tous ces facteurs réduisent le rendement, la productivité et la rentabilité des agriculteurs.

Le projet Anton Tech est une solution Agritech d'apprentissage en profondeur qui utilise des données d'image provenant de drones, de satellites ou d'autres appareils dotés d'une caméra pour détecter les parasites et les maladies, prédire les niveaux de carbone organique du sol et donner des recommandations sur les traitements ou les interventions appropriées à appliquer.

Comment fonctionne la technologie :

Détection en temps réel des maladies des cultures et des animaux :

Les utilisateurs prennent une photo de la plante et l'envoient à Anton Tech via WhatsApp, Facebook Messenger, Twitter ou MMS.

Les réseaux neuronaux analysent l'image en utilisant des données provenant de sources vérifiées sur les maladies

Nous répondons ensuite en indiquant le nom de la maladie et en recommandant un traitement.

Nous avons décidé d'intégrer le projet Anton Tech à certaines plateformes existantes comme WhatsApp, Facebook Messenger et Twitter avant de lancer notre application autonome pour téléphone portable afin de rendre l'accès aussi simple que possible.

Agriculture de précision :

Nous utilisons des drones pour collecter des données à grande échelle et aider les agriculteurs à pratiquer une agriculture de précision.

Grâce aux drones, nous aidons les agriculteurs à identifier la zone spécifique de leur exploitation qui a besoin d'être traitée. Les agriculteurs établis qui possèdent 500 hectares de cultures ou plus ont tendance à pulvériser des herbicides et des pesticides sur l'ensemble de leur exploitation au lieu de cibler la partie atteinte par la maladie.

Analyse centralisée des données :

Nous avons créé un tableau de bord analytique permettant aux organismes parapublics de numériser et d'agréger leurs données. Les organismes parapublics travaillent depuis longtemps avec les agriculteurs et collectent des données sur eux, mais celles-ci sont inutilisables.

Notre tableau de bord leur permet de visualiser les indicateurs clés de performance (KPI) et d'identifier les modèles et les tendances dans la chaîne de valeur.

Quels sont les défis et les succès que vous avez rencontrés jusqu'à présent ? Que faudrait-il faire pour y remédier ?

Notre principal défi est d'amener les acteurs concernés de la chaîne de valeur à adopter la technologie. Même si le projet Anton Tech peut apporter de la productivité à la chaîne de valeur, il faut du temps et des efforts pour amener les gens à y migrer.

Pour instaurer la confiance au sein de l'industrie, nous organisons des démonstrations sur le fonctionnement du projet Anton.

Quel message adressez-vous aux jeunes Africains ?

N'ayez pas peur d'échouer. Nous apprenons plus de nos pertes que de nos victoires.

De nombreuses idées brillantes n'ont jamais vu le jour parce que quelqu'un a eu peur de sortir et de proposer sa solution au monde. Ne craignez pas l'échec, car il fait partie du processus.

Quelle que soit votre solution, mettez-la sur le marché et continuez à l'améliorer en fonction des réactions des utilisateurs. C'est ainsi que nous nous améliorons en tant qu'innovateurs et que nous progressons vers une Afrique meilleure.