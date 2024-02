Algérie: Alger abrite le Forum africain pour la préservation de l'environnement et la lutte contre le réchauffement climatique

ALGER — Un Forum africain pour la préservation de l'environnement et la lutte contre le réchauffement climatique se tiendra à Alger les 5 et 6 mars 2024, a annoncé l'Association des Comités Nationaux olympiques d'Afrique (ACNOA), présidée par l'Algérien Mustapha Berraf, dans un communiqué.

Le Forum dont les travaux se tiendront à l'Hôtel Holiday Inn à Chéraga, débattra des questions de durabilité pour le bien-être du Continent africain.

Ce conclave africain hautement prioritaire abordera, pendant deux jours, des sujets sur la préservation de l'environnement et la lutte contre le réchauffement climatique, lesquels seront développés par d'éminents chercheurs et académiciens internationaux et algériens.

Cet important événement, placé sous le patronage du Premier Ministre, M. Nadir Larbaoui est organisé en collaboration avec le ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS) et le ministère de l'Environnement et des Energies Renouvelables, précise le communiqué de l'instance africaine.

On annonce la présence de plusieurs personnalités internationales et africaines à cette rencontre continentale dont le président de l'Association des Comités Nationaux Olympiques (ACNO), instance qui représente les 207 Comités nationaux olympiques à travers le monde, Dc Robin E Mitchell qui est aussi, vice-président du CIO et président de la commission de la Solidarité Olympique.

La triple championne olympique, membre du CIO et ministre zimbabwéenne de la Jeunesse, des Sports, des Arts et des Loisirs, Kristy Leigh Coventry, ainsi que les membres africains du CIO, quelques présidents de Cnos africains et des représentants des 54 Comités Nationaux Olympiques d'Afrique, des présidents de commissions de l'environnement des Comités Nationaux Olympiques d'Afrique, sont aussi annoncés pour ce Forum.

"Au cours de ce conclave, organisé en en étroite collaboration avec le CIO, le président de l'instance olympique internationale, s'exprimera d'ailleurs, en visioconférence, ainsi que le responsable du réchauffement climatique qui animera un atelier en présentiel", ajoute le communiqué de l'ACNOA.

L'environnement fait partie des quatre piliers du Mouvement olympique avec l'éducation, le sport et le respect de soi et des autres. Cette question fait partie des dossiers majeurs de l'ONU dont l'Afrique et l'Algérie assurent conjointement le leadership.