Algérie: Education nationale - Belaabed préside une conférence préparatoire au colloque national sur l'évaluation de la transition numérique

ALGER — Le ministre de l'Education nationale, Abdelhakim Belaabed a présidé, lundi à Alger, une conférence nationale virtuelle, en prélude du colloque national sur "l'évaluation périodique de la transition numérique dans le secteur de l'éducation nationale", a indiqué un communiqué du ministère.

Tenue au siège du ministère, en présence de cadres de l'administration centrale, du directeur de l'Office national des examens et concours (ONEC) et des directeurs de l'Education nationale, la conférence a été l'occasion de donner des instructions et des orientations pour suivre les différentes opérations pédagogiques et celles liées à la gestion des ressources financières, matérielles et humaines, a précisé le communiqué.

A cette occasion, M. Belaabed a salué les efforts consentis en la matière, exhortant tout un chacun à travailler davantage pour achever toutes les opérations programmées dans les délais impartis.

Dans le cadre de la transition numérique que connaît le secteur de l'Education nationale, en tant qu'approche de gestion administrative et pédagogique et d'amélioration du service public, le ministre a enjoint les directeurs de l'Education nationale d'assurer une bonne préparation au colloque national prévu les 8 et 9 mars prochain, "en recensant avec précision toutes les données relatives aux opérations numérisées pour procéder à leur évaluation, apporter des améliorations et combler les lacunes", soulignant que ce colloque verra la participation des partenaires sociaux et des présidents des deux commissions de l'éducation des deux chambres du Parlement.

A l'approche de la fin du deuxième trimestre, M. Belaabed a instruit les directeurs de l'éducation nationale à l'effet de veiller à la bonne organisation des examens et de tirer profit des rencontres périodiques entre les parents d'élèves et les enseignants organisées par les établissements scolaires à la fin de chaque trimestre dans le cadre de la coordination, de la complémentarité et de la remise des relevés de notes programmée pour le jeudi 21 mars, en vue d'effectuer des visites de terrain afin de suivre le déroulement de cette opération.

Le ministre a, également, relevé "la nécessité d'intensifier les visites de terrain au niveau des établissements scolaires et de veiller à la protection des structures de ces établissements", conclut le communiqué.