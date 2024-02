Congo-Kinshasa: Kananga - L'UNESCO forme des journalistes sur le traitement de l'information en période électorale

L'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture ( UNESCO) en partenariat avec le PNUD et ONU FEMMES, organisent depuis lundi 26 février à Kananga dans le Kasaï-Central, une formation sur la pratique du journalisme en période électorale.

Une cinquantaine de journalistes venus de cinq territoires de la province du Kasaï-Central y prennent part.

Joseph Poto Poto, chargé des programmes et de communication à l'UNESCO souligne que cette formation est initiée pour évaluer la couverture des dernières élections et corriger les dérapages relevés pour une amélioration aux prochaines échéances.

Il insiste sur le fait que c'est une activité post-électorale organisée dans le cadre de l'évaluation de la pratique du journalisme en période électorale. « Nous avons fait une analyse critique de la manière dont les journalistes ont couvert les élections ici. Et on s'est rendu compte qu'il y a eu beaucoup de dérapages et de ratés sur le plan professionnel », a rapporté M. Poto Poto.

Ainsi, après cette analyse critique, les Nations Unies à travers l'UNESCO, le PNUD et ONU FEMMES ont décidé de réfléchir ensemble avec les professionnels des médias, pour qu'à l'avenir, ce genre de pratiques ne se répètent plus.

Pour lui, les journalistes doivent avoir une bonne connaissance du cycle électoral, du calendrier et aussi des enjeux. Ils doivent favoriser l'accès à l'information à toutes les parties prenantes, surtout les candidats. Ils doivent informer le public sur les enjeux des élections et sur l'éthique et la déontologie pendant les élections.