Afrique: Zone de libre-échange continentale - Madagascar définit sa stratégie nationale

Madagascar entame les préparatifs nécessaires pour son adhésion à la Zone de Libre-Échange Continentale Africaine (ZLECAF).

Hier, le lancement officiel du Programme d'Appui à la Zone de Libre-Échange Continentale Africaine (PA ZLECAF) s'est déroulé à Anosy, sous l'égide du ministère de l'Industrialisation et du Commerce. Le PA ZLECAF, s'étalant sur deux ans, bénéficie du soutien financier de la Banque Africaine de développement (BAD). Ce programme vise à mettre en place une stratégie nationale pour accélérer la ratification par Madagascar de la ZLECAF.

Dans une première phase, le PA ZLECAF se concentrera sur des études approfondies visant à évaluer les avantages que Madagascar pourrait tirer de sa participation à la ZLECAF. «L'objectif est d'identifier les préparations nécessaires, les renforcements requis, ainsi que les secteurs et filières à soutenir pour maximiser les retombées de l'intégration de Madagascar à cette zone de libre-échange. Une approche collaborative est privilégiée, avec une écoute attentive des besoins du secteur privé. L'identification des obstacles et la recherche de solutions se feront en concertation avec le secteur privé», a expliqué le coordinateur du PA ZLECAF, Heriniaina Ramananarivo.

Assistance technique

Il est important de noter que Madagascar n'a pas encore ratifié ce pacte de libre-échange, en raison des doutes exprimés par les opérateurs et la population quant aux impacts sur le marché interne, étant donné qu'il prévoit la libre circulation des biens et services, des personnes et des capitaux.

Dans le cadre de cette intégration, la BAD soutient déjà des projets offrant une assistance technique à Madagascar. Parmi eux, le Programme d'appui aux chaînes de Valeur et à la facilitation des corridors commerciaux (PACFC), qui se focalise sur les infrastructures routières pour désenclaver le Sud, améliorant ainsi l'accessibilité tout en stimulant le commerce régional. Un autre projet, soutenu par la BAD, concerne la transformation agro-industrielle dans le Sud-ouest. «Ces activités et projets seront évalués par le PA ZLECAF afin de guider les décisions et de mesurer les avantages pour Madagascar», a ajouté le coordinateur.

Alors que l'industrialisation constitue l'un des piliers de la politique générale de l'État, l'objectif de cette démarche est d'accroître les exportations de marchandises et de services vers un marché de 1,7 milliard de personnes, tout en attirant les investisseurs du continent.