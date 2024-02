Cote d'Ivoire: Monde de l'emploi - Le député Oumar Ouattara incite les jeunes à l'entrepreneuriat

La remise de diplômes aux étudiants de la promotion Licence 2020-2023 du département d'études Hispaniques et Lusophones( Dehl) Espagnol s'est tenue le mercredi 22 février 2024 à Abidjan-Cocody au sein de l'Université Félix Houphouët-Boigny à l'amphithéâtre 7. Cette cérémonie s'est tenue en présence de l'honorable Oumar Ouattara, deputé de Téhini, par ailleurs, parrain de cette cérémonie placée sous le thème "Défis et opportunités de l'entrepreneuriat en Côte d'Ivoire."

Oumar Ouattara a indiqué que de nouvelles lois sont désormais adoptées par l'État ivoirien pour faciliter la création d'une entreprise. Le créateur d'entreprise, selon lui, n'est plus obligé de passer devant un notaire pour créer une entreprise de type Sarl 1.« Le choix est laissé à l'entrepreneur de passer par un notaire ou de créer directement son entreprise à partir du Guichet unique du Cepici, porte d'entrée des investisseurs en Côte d'Ivoire, dont les performances en matière de création d'entreprises sont aujourd'hui de 24h.

Il n'y a plus de capital minimum exigé pour les sociétés de type Sarl. Les droits de timbre et d'enregistrement d'une entreprise ne sont plus payés pour toutes les sociétés commerciales de moins de 10 millions FCFA de capital. Le coût du Rccm est passé à 15 004 FCFA, dont 10 000 FCFA d'inscription au Rccm pour les personnes morales et physiques et 5 000 FCFA pour les frais de dépôt. Pour la création d'une entreprise des étapes doivent être respectées, à savoir la rédaction des statuts sous seing privé, l'enregistrement des statuts, l'immatriculation de la société et la publication de l'avis de constitution en ligne», a t-il déclaré.

Les qualités indispensables pour intégrer le monde de l'entrepreneuriat.

Le parrain Oumar Ouattara a relevé les qualités indispensables pour intégrer le monde de l'entrepreneuriat.

«Il faut la créativité. Un entrepreneur doit trouver des idées innovantes pour se démarquer et se renouveler sans cesse. La volonté, un entrepreneur doit être dynamique et ambitieux pour mener à bien son projet. La rigueur, l'organisation, un entrepreneur doit être structuré pour réussir son entreprise.

L'humilité, un entrepreneur doit savoir se remettre constamment en question, prendre du recul et accepter les critiques pour pouvoir s'améliorer.

L'envie de s'affranchir de certaines pesanteurs socio-économiques conduit généralement à la volonté d'entreprendre. La liberté, un entrepreneur travaille pour lui-même et non pour personne", a-t-il fait savoir.

| Les défis à relever en entrepreneuriat|

Il a appelé ceux qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat et y réussir à s'apprêter à vaincre certains obstacles qui se dresseront inévitablement sur leur chemin.

José Ramos Garcia, consul d'Espagne en Côte d'Ivoire, représentant, l'ambassadeur d'Espagne en Côte d'Ivoire s'est réjoui de l'intérêt que les élèves et étudiants accordent à l'apprentissage de la langue Espagnole et la découverte de la culture hispanique.

Le directeur adjoint chargé de la recherche et de l'innovation , Docteur Boua Alphonse, a prodigué des conseils aux étudiants en leur rappelant que le grand défi pour une meilleure insertion professionnelle reste le savoir être qu'il revient à chacune, et à chacun de se bâtir et de construire.

Ce sont 117 étudiants qui ont reçu leur parchemin des mains du parrain et des encadreurs.