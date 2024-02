Madagascar: Volleyball / CC zone 7 - GNVB en demi-finale, CVBF échoue

Quatre matches des quarts de finale du 28e Championnat des clubs zone 7, deux des garçons et deux des filles, ont eu lieu hier, au Palais des sports Mahamasina.

La Gendarmerie nationale volleyball (GNVB) a validé son ticket pour les demi-finales, tandis que le Club volleyball de Farafangana (VCBF) a mis fin à son parcours. À sens unique, les gendarmes se sont imposés 3 sets à 0 (25/15 25/22 25/16) contre les Mauriciens du Faucon Flacq Camp-Ithier hier, au Palais des sports.

La bande à Rampanana, meilleur joueur du dernier championnat national à Toamasina, a dicté sa loi dès l'entame de la rencontre. Les Mamizara, Avosoa, Tolotra et Judi ont été efficaces en attaque comme en contre. «Nous avons fait jusqu'ici un parcours sans faute. Les joueurs ont donné le maximum. J'espère que nous irions encore plus loin. Nous avons échoué dernièrement à deux reprises et nous ferons tout cette fois pour décrocher le trophée à domicile... Mes éléments ont été supérieurs physiquement et mentalement », souligne le coach de GNVB, Jean honoré Razafinjatovo. «Nous avons intégré du sang neuf dans le groupe, des jeunes. Et la Gendarmerie nationale est très solidaire dans le soutien de son équipe», mentionne, pour sa part le président du club, Fortunat Rajaonarison.

«La gendarmerie joue avec beaucoup d'automatisme, et devant son public. Ça a été difficile. Nous avons passé à côté surtout en réception», explique Deepak Aungne, coach du club huit fois champion de Maurice et quatre fois finaliste de la zone. En demi-finales, GNVB rencontrera le vainqueur en quart, entre TGV et Saint-Leu.

Manque d'expérience

À sa première participation, L'équipe de Farafangana n'a pas fait le poids face au Saint-Denis Olympique. Les Réunionnais, triples champions de la région, ont nettement dominé le match en arrachant sans complexe les deux premiers sets (25/20 25/11). Les volleyeurs du CVBF se sont rebellé au troisième set et ont mené 21/18, puis ont été égalisés 24 partout avant de céder 24/26.

«Nos atouts résident dans la cohésion. Nous avons pu rester confiants même dans la difficulté, bien que notre libero ait eu un moment difficile», confie le coach réunionnais, Kevin Agamemnon. «Nous manquons d'expériences, les joueurs ont paniqué en réception devant le grand gabarit de l'équipe adverse», reconnaît le coach Tahiry Andrianaivo.

Deux formations féminines des Seychelles ont validé leur ticket pour le final 4 hier. L'équipe vice-championne de la zone, Anse Royale a défait les Réunionnaises du VBC Saint-Denis en quarts par 3 à 0 (25/16 25/21 25/14) et VBC Saint-Denis Olympique a, de son côté, écarté les Mauriciennes de Tranquebar Black Rangers par 3 à 0 (25/20 26/24 25/12).

Quatre autres quarts auront lieu ce jour au Palais des sports. Chez les dames, Tampon Gecko de La Réunion jouera contre Rodrigues Oranges CSA de Maurice, suivi du match entre City Ladies des Seychelles et la GNVB. En fin d'après-midi, l'équipe masculine du TGV affrontera une autre formation réunionnaise, VBC Saint-Leu. Et le dernier quart sera le choc entre Cosfa et les Mauriciens de Rodrigues Oranges Montagne Goyaves.