Maroc: Tétouan - Caravane médicale multidisciplinaire au profit des détenus de la prison locale

Tétouan — La Fondation Mohammed VI pour la réinsertion des détenus a organisé, mardi à Tétouan, une caravane médicale multidisciplinaire au profit des détenus de la prison locale.

Organisée en partenariat avec l'administration de la prison locale de Tétouan, la délégation provinciale du ministère de la Santé et de la protection sociale de Tétouan, le Centre hospitalier universitaire (CHU) de Tanger, et des acteurs de la société civile, cette initiative s'inscrit dans le cadre de l'intérêt porté par la Fondation à la santé des détenus, au renforcement de l'offre sanitaire et à l'assistance sociale pour cette catégorie de la société.

Cette caravane, placée sous le slogan "Le renforcement de l'offre de santé, une entrée fondamentale pour la réinsertion", a bénéficié à plus de 300 détenus, qui ont profité d'environ 500 services et de consultations médicales spécialisés, ainsi que des médicaments gratuits.

Supervisée par plus de 20 cadres médicaux et paramédicaux, cette caravane a permis d'effectuer des consultations dans 12 spécialités, notamment la gynécologie-obstétrique, la cardiologie, l'endocrinologie, l'urologie, la gastroentérologie et la pneumologie.

Dans une déclaration à la MAP, le coordinateur régional de la Fondation Mohammed VI pour la réinsertion des détenus à Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Mohamed El Mkadmi, a souligné que cette caravane s'inscrit dans le cadre du programme annuel de la Fondation au profit des détenus des établissements pénitentiaires de la région du Nord, et ce en droite ligne avec la vision éclairée de SM le Roi Mohammed VI, visant à renforcer l'offre sanitaire au sein des établissements pénitentiaires, ainsi qu'au profit de la population carcérale de la région.

De son côté, le directeur de la prison locale de Tétouan, Hassan Ammari, a indiqué que cette caravane s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre des orientations stratégiques de la délégation générale à l'administration pénitentiaire et à la réinsertion, visant à appuyer les services de santé dans les établissements pénitentiaires, et à permettre aux détenus d'accéder aux services de soins et à l'aide sanitaire nécessaire, dans une perspective d'humanisation des conditions de détention.

Il a relevé qu'il s'agit également de rapprocher les services médicaux des détenus, dans des spécialités précises nécessitant l'intervention des médecins du CHU de Tanger, afin de permettre aux pensionnaires de jouir de leur droit fondamental à la santé, dans le strict respect des lois en vigueur.