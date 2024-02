Maroc: Climat des affaires - 70 pc des initiatives contenues dans la feuille de route lancées (DG de l'Investissement)

Béni Mellal — Le Directeur général de l'Investissement et du Climat des affaires, Ghali Skalli a souligné, mardi à Béni Mellal, que 70 pc des initiatives contenues dans la feuille de route relative au Climat des affaires ont été lancées.

M. Skalli qui intervenait en marge de la cérémonie de lancement du Dialogue régional sur l'Investissement à Béni Mellal-Khénifra, en présence des acteurs clés de l'écosystème entrepreneurial régional, a fait savoir que depuis l'annonce en mars 2023 de la feuille de route relative à l'amélioration du climat des affaires, 70 pc des initiatives contenues dans cette feuille de route ont été lancées au moment où 41pc de celles-ci ont d'ores et déjà été finalisées ou en cours de finalisation.

Le ministère de l'investissement de la convergence et de l'évaluation des politiques publiques prend part à la cérémonie de lancement du dialogue régional sur l'investissement de la région Béni Mellal-Khénifra au regard de l'enjeu national et crucial que représente l'amélioration continue du climat des affaires, a soutenu le Directeur général de l'Investissement et du Climat des affaires au ministère de l'Investissement, de la Convergence et de l'Évaluation des politiques publiques.

Et M. Skalli de faire savoir que ce dialogue qui se déroulera sous forme d'ateliers, et de rencontres de discussions et de débats permettra de "territorialiser les enjeux et défis ainsi que les solutions du climat des affaires".

Il a également affirmé que ce dialogue vise à faire converger la vision et les efforts de tous les acteurs dans l'objectif de simplifier le parcours de l'investisseur, de renforcer l'attractivité territoriale et d'améliorer davantage le climat des affaires.

Pour sa part, le Wali de la région Béni Mellal-Khénifra, gouverneur de la province de Béni Mellal, Khatib El Hebil a souligné la forte volonté des acteurs régionaux de faire de l'investissement un levier primordial pour créer de l'emploi et revigorer la dynamique économique que connaît la région, rappelant l'importance de la structuration de l'offre régionale, l'amélioration du climat des affaires et l'accompagnement des investisseurs et des TPMEs.

La Commission régionale unifiée d'investissement Béni Mellal-Khénifra a validé au titre de l'année 2023, un volume d'investissement record de plus de 34,7 milliards de DH, avec une croissance de près de 200% sur la période 2019-2023, s'est félicité le Wali, rappelant que la région connaît la création de plus de 3400 entreprises chaque année, avec une croissance moyenne annuelle de près de 4% par an, sur la période 2018-2022, soit 4 fois le taux de croissance des entreprises créées au niveau national.

Le dialogue régional sur l'investissement est organisé en prélude au Forum de l'investissement "Investir au Coeur du Maroc" qui se tiendra le mois de mai prochain, sous l'égide du ministère de l'Investissement, de la Convergence et de l'Évaluation des politiques publiques et de la Wilaya de la région Béni Mellal-Khénifra, en collaboration avec plusieurs partenaires dans le but de converger les efforts et mutualiser les ressources pour une meilleure promotion de la région Béni Mellal-Khénifra.

Le lancement de ce dialogue est une opportunité pour discuter et débattre des obstacles liés à la concrétisation des projets ainsi que pour proposer les recommandations à même de tirer vers le haut les investissements dans la région et d'encourager l'acte d'investir et d'entreprendre dans celle-ci.

La cérémonie de lancement de ce dialogue a connu une forte participation des investisseurs, opérateurs privés et acteurs économiques et institutionnels intervenant dans tous les maillons de la promotion de l'investissement et d'accompagnement des investisseurs. Les participants ont échangé sur les potentialités économiques de la région, les secteurs porteurs, les mécanismes d'incitation et d'accompagnement des investisseurs, ainsi que sur les moyens d'améliorer le climat des affaires et de renforcer l'attractivité de la région.

Le dialogue régional sur l'investissement s'étalera sur une période de deux mois, au cours desquels 14 journées axées autour de 4 catégories de rencontres seront organisées, la première, dédiée au climat des affaires, la deuxième mettra le cap sur les provinces de la région, la 3ème sera focalisée sur les 4F de l'investissement (Foncier, Financement, Formation et Fiscalité), tandis que la 4ème journée sera intitulée "au coeur des filières", centrée, notamment, sur l'exploration des potentialités de la région dans les secteurs stratégiques afin de proposer les recommandations permettant de promouvoir ces secteurs et assurer leur développement et leur intégration au niveau régional.