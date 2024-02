Ile Maurice: Le courtier Megatrans intéresse les enquêteurs

Le directeur d'Eastern Mix Ltd, Vikash Woochit, s'est rendu au poste de police de Roche-Bois hier matin dans le cadre de l'enquête sur l'effondrement de la passerelle pour piétons de Roche-Bois. Il a été entendu en présence de son homme de loi, Me Navin Ramchurn, sur le transport de la pompe à béton qu'il avait achetée. Il a confirmé avoir bel et bien commandé cet engin à travers un courtier, Megatrans Ltd, une entreprise agréée de transit et de dédouanement fournissant des solutions logistiques pour les importations.

Il dit avoir contacté Megatrans, qui a l'expertise dans ce domaine. Vikash Woochit a ajouté que le camion qui transportait la pompe à béton n'est pas sa propriété et que Megatrans était responsable du dédouanement et du transport de la pompe à béton jusqu'à Laventure.

Ce n'est pas la première fois qu'Eastern Mix sollicite Megatrans. L'année dernière, elle avait fait appel au courtier pour le transport d'une pompe à béton qui était arrivée à bon port sur son site à Laventure.

Nous avons sollicité le directeur de Megatrans, qui nous a référé à son avocat, préférant, dit-il, ne pas faire de déclaration. Nous attendons un retour de son homme de loi.

De sources policières, nous apprenons que le gérant de Megatrans sera convoqué dans le cadre de l'enquête après la déposition de Vikash Woochit.

Par ailleurs l'interrogatoire de Dasaraden Ramsamy, 39 ans, alias Kovin, s'est poursuivi et a pris fin hier au poste de police de Roche-Bois en présence de son avocat, Me Ashley Maunick. Le chauffeur, toujours en détention policière, fait face à une accusation provisoire de damaging government property. La police a objecté à sa remise en liberté sous caution, vu le risque qu'il interfère avec des témoins et pour sa propre sécurité.

Itinéraire

Lundi, après sa comparution en cour, il a participé à une reconstitution des faits. Le trentenaire a décrit son itinéraire samedi du port jusqu'à la passerelle de Roche-Bois. Il dit avoir reçu des instructions pour se rendre à Riche-Terre. La compagnie de transport a l'habitude de faire appel à lui pour des courses.

La motion pour sa remise en liberté sous caution sera appelée aujourd'hui au tribunal de district de Port-Louis Nord.

Pour rappel, la pompe à béton que transportait son camion a heurté le lit du pont pour piétons de Roche-Bois, entraînant l'effondrement d'une section de la passerelle sur la cabine du camion. Le chauffeur a concédé qu'il avait mal évalué la hauteur de la passerelle, estimant donc que son chargement passerait.