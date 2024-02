Algérie: Les jeunes appelés à se mobiliser autour de la volonté politique des pouvoirs publics

EL TARF, — Le président du Conseil supérieur de la jeunesse (CSJ), Mustapha Hidaoui, a appelé, mardi à El Tarf, la jeunesse algérienne à "s'unir et à se mobiliser autour de la volonté politique sincère des pouvoirs publics du pays pour faire face aux défis auxquels l'Algérie est confrontée".

Dans un discours prononcé en ouverture d'un forum sur "La culture politique de la jeunesse à l'aune des transformations numériques", sous le slogan "La jeunesse participe, l'avenir se construit ", organisé à l'université Chadli-Bendjedid, M. Hidaoui a souligné que la jeunesse algérienne est "aujourd'hui, plus que jamais, appelée à se mobiliser autour de la volonté politique des pouvoirs publics du pays pour faire face aux défis, à suivre le rythme des développements observés sur la scène politique et à contribuer à la protection de la souveraineté nationale".

"La volonté politique sincère des plus hautes autorités du pays a rassuré les jeunes, les poussant, d'une part, à s'engager résolument dans la vie politique, et facilité le travail du CSJ, d'autre part", a-t-il déclaré, ajoutant que cette volonté politique a également contribué à "donner aux jeunes la possibilité de défendre leurs idées, de se former et de participer au mouvement d'édification du pays".

M. Hidaoui a souligné, dans le même contexte, que la vision du CSJ pour la décennie 2023-2033 "permettra d'immuniser le pays et d'ériger un rempart dans lequel les jeunes sont un élément essentiel (...) pour protéger le pays de tout ce qui le vise".

%

Après avoir affirmé que la jeunesse algérienne est "aujourd'hui convaincue de l'importance de son implication dans la vie politique, pour la prise de décision, contrairement aux périodes précédentes durant lesquelles la jeunesse était réticente à s'impliquer en politique", le président du CSJ a salué "les acquis de l'étape actuelle" et "l'ouverture des portes aux jeunes à différents niveaux".

Il a également annoncé que dès jeudi prochain, de nouveaux membres seront élus au bureau exécutif du CSJ, le mandat des membres actuel étant en passe de prendre fin, saluant pour l'occasion les efforts des membres sortants qui ont su comprendre les préoccupations et les besoins des jeunes, et qui ont pu les attirer en leur fournissant "des espaces d'expression pour aiguiser leurs talents, leurs capacités et leurs énergies".

Au cours de ce forum, initié par le CSJ et la wilaya d'El Tarf, plusieurs communications sur "La culture politique de la jeunesse à l'aune des transformations numériques" ont été animées par des professeurs d'université, des jeunes parlementaires, des membres du CSJ et de jeunes élus locaux.

Cette rencontre, organisée en présence du chef de l'exécutif local, Mohamed Meziane, des autorités locales et des cadres du CSJ, à l'occasion du 62e anniversaire des manifestations du 27 février 1962 dans la région d'Ouargla, a également donné lieu à une réaffirmation du rejet de la politique coloniale de la France au sujet de la partition de l'Algérie par la séparation du sud du pays du reste du territoire national.