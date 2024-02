Algérie: WTT Youth Contender 2024 - 170 pongistes de 20 pays au rendez-vous d'Alger

ALGER — La Coupole du complexe olympique "Mohamed Boudiaf" abrite du 28 février au 2 mars, le WTT Youth Contender-2024 de tennis de table pour jeunes catégories, avec la participation annoncée de 170 pongistes (garçons et filles), représentants 20 pays dont l'Algérie, a-t-on appris, mardi auprès de la Fédération algérienne (FATT).

" Le tournoi qui regroupe plus d'une centaine d'athlètes est ouvert aux jeunes catégories en individuel (U11, 13, 15, 17 et U19) et le double mixte (U15 et U19)", a indiqué la fédération, ajoutant que la compétition est placée sous l'égide du ministre de la Jeunesse et des Sports, et organisée en collaboration de la Fédération internationale (ITTF) et la WTT.

L'année 2024 connaitra un record de tournois WTT Youth Contender, avec l'organisation de plus de 50 événements qui seront le point culminant pour les jeunes talents.

Il s'agit d'un nombre sans précédent d'événements prévus pour inspirer et élever la prochaine génération de stars du tennis de table. S'appuyant sur l'incroyable succès des années précédentes, le WTT Youth Series élargit ses horizons et introduit de tous nouveaux événements Youth Contender au calendrier.

La ville d'Alger sera une des étapes de ces événements passionnants, en plus de ceux de Beyrouth, Luxembourg, Santiago, Cancun, Jeju, Sandefjord, Huntsville, Caracas, Tashkent, Burlingame, Sarajevo et Riyad.

Depuis sa création, le WTT Youth Series a connu une croissance exponentielle. De seulement 14 événements en 2021, la série s'est étendue à 33 événements en 2022 et 43 en 2023. Le calendrier 2024 marque une nouvelle étape, avec plus de la moitié des événements programmés adoptant le format Youth Contender de quatre jours, offrant ainsi aux jeunes joueurs une plateforme unique.

Les Etats-Unis d'Amérique, la Tunisie, le Monténégro, le Portugal, le Qatar, le Liban et la République de Corée accueilleront plusieurs événements de la série jeunesse du WTT en 2024, ce qui souligne l'engagement du WTT à étendre la portée du tennis de table pour les jeunes à tous les coins du globe et à cultiver des talents de divers horizons.

L'année 2024 marquera également le premier WTT Youth Star Contender organisé en Asie du Sud-Est, la ville hôte devant être annoncée dans les semaines à venir. Les événements de premier plan de la série WTT Youth verront les meilleures stars U15 et U19 se rendre à Tunis, Podgorica, Lima, Skopje, Doha et Vila Nova De Gaia.

Programme du WTT Youth Contender-2024 d'Alger (28 février-02 mars 2024):

- 28 et 29 février 2024: compétitions individuelles U13 et U17.

- 01 et 02 mars 2024: compétitions individuelles U11, U15 et U19.

- 29 février et 01 mars 2024: compétitions doubles mixtes U15 et U19.