Algérie: GECF - D'importants moyens logistiques pour faciliter le travail des médias

ALGER — D'importants moyens logistiques modernes ont été mis en place pour faciliter le travail des médias locaux et étrangers qui couvriront le 7e Sommet du Forum des pays exportateurs de gaz (GECF), prévu du 29 février au 2 mars prochain au Centre international des conférences (CIC) "Abdelatif Rahal" à Alger.

Lors d'une tournée au niveau du Centre, l'APS a relevé une activité pareille à celle d'une ruche d'abeille, rassemblant de nombreux techniciens de différents médias concernés par la couverture de cet important événement international, et travaillant d'arrache-pied pour mettre la touche finale et effectuer des tests de diffusion en direct.

Le Centre international de presse (CIP) veille à assurer l'opérationnalité des salles de rédaction et de montage, ainsi que du matériel de haute technologie mis à la disposition des médias, et à garantir un bon fonctionnement des écrans d'affichage installés dans tout le centre avec l'accès à Internet à haut débit.

D'autres équipes s'emploient à équiper les salles de réunion réservées aux chefs d'Etat et de Gouvernement, les ministres et les experts, en plaçant des tableaux d'art sur l'histoire et le patrimoine algériens, dominés par une toile imposante représentant l'Emir Abdelkader dans le hall menant à la salle de réunion présidentielle.

Dans une déclaration à l'APS, la chargée de la coordination médiatique au CIP, Amel Hadji, a affirmé que le CIP a mis à disposition tous les moyens humains et matériels, notamment les équipements techniques, pour faciliter le travail des journalistes locaux et étrangers.

Deux salles de rédaction équipées de plus de 120 ordinateurs et d'un grand écran ont été aménagées pour assurer une couverture en temps réel des travaux du Sommet, outre une salle de montage vidéo et de conception graphique, comprenant plus de 15 unités numériques, avec des écrans numériques dans tout l'espace dédié à la couverture médiatique, a-t-elle ajouté.

Dix bureaux ont été aménagés pour les institutions publiques relevant du ministère de la Communication, et des salles de rédaction entièrement équipées seront mises à la disposition de l'APS, l'Etablissement public de télévision (EPTV) et la Radio Algérienne.

Selon Mme Hadji, le CIP a également mis en place trois sites de diffusion en direct pour permettre aux journalistes de réaliser des interviews en direct, en sus de huit plateaux de télévision connectés à un centre de diffusion international et 5 studios de radio.

Le CIP a mobilisé, pour sa part, plus de 80 techniciens et un nombre de journalistes, en assurant la restauration afin que "les journalistes puissent trouver tout le confort nécessaire à la couverture de cet événement grandiose", a souligné Mme Hadji ajoutant que trois salles ont été dédiées aux réunions du Sommet: une salle présidentielle, une salle ministérielle et une salle pour les experts, chacune étant dotée d'écrans géants.

Pour sa part, l'Etablissement public de radiodiffusion sonore (EPRS) a mis en place des moyens techniques modernes en vue d'assurer une diffusion de haute qualité via le satellite algérien "Alcomsat" ainsi que deux satellites européens, a indiqué à l'APS l'ingénieur principal de l'établissement, Taha Boutekdjiret, ajoutant que "la diffusion en direct se fera à la demande des chaînes".

Il a précisé, à ce propos, que les activités du Sommet seront diffusées à titre gracieux pour toutes les chaînes de télévision du monde, tandis que l'Union de radiodiffusion des Etats arabes (ASBU), recevra le signal de l'EPRS pour le redistribuer à tous ses membres.