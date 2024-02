Madagascar: Statistique - Le STATCAP-II sur les rails

Le projet de renforcement des capacités en statistiques (STATCAP-II) a été lancé officiellement hier à Ivandry. L'objectif est de renforcer la capacité institutionnelle de la SADC et des pays participants à produire, diffuser et utiliser des statistiques de qualité tout en renforçant l'harmonisation et la collaboration régionale. L'INSTAT (Institut national de la statistique), les utilisateurs des statistiques nationales, les ministères, les chercheurs, les associations et les universités, les organisations de la société civile, les médias, les partenaires de développement ainsi que les organisations régionales comme la SADC en sont les bénéficiaires.

Parmi les résultats attendus de ce projet, il y a l'amélioration de la production, la diffusion et l'utilisation de statistiques harmonisées de haute qualité, la publication en temps voulu de statistiques mieux diffusées pour une meilleure utilisation des statistiques ou encore la formation spécialisée et activités de renforcement de capacités sur les systèmes nationaux de suivi et d'évaluation des services nationaux de statistiques et des agences spécialisées des gouvernements nationaux afin de promouvoir l'élaboration de politiques fondées sur des données probantes. A noter que c'est un projet financé par la Banque Mondiale.