Madagascar: Délestage - Retour inquiétant des coupures générales

Les habitants d'Antananarivo sont confrontés à un retour alarmant des coupures d'électricité sur le Réseau interconnecté d'Antananarivo (RIA). Depuis le début de la semaine, plusieurs quartiers de la capitale malgache ont été touchés par des perturbations électriques inattendues. La Jirama a attribué ces interruptions récurrentes à une série de facteurs liés aux conditions météorologiques défavorables. Les lignes haute tension, essentielles pour l'approvisionnement électrique, ont été affectées par les intempéries, notamment celles provenant des centrales hydroélectriques d'Andekaleka et de Mandraka, respectivement de 138 KV et 63 KV.

Selon les informations fournies par la Jirama, l'électricité devrait progressivement être rétablie une fois que les conditions météorologiques se seront améliorées. Cependant, malgré les assurances de la société d'État, de nouvelles coupures générales ont été signalées hier soir dans divers quartiers de la ville et de ses environs. Les usagers, déjà affectés par les désagréments récurrents des coupures, expriment leur frustration et leur mécontentement face à cette situation. Pour beaucoup, ces interruptions non planifiées perturbent leurs activités quotidiennes et mettent en péril le bon fonctionnement de nombreux services essentiels.

Urgent. La Jirama, quant à elle, continue d'attribuer ces coupures au mauvais temps, expliquant que les déclenchements au niveau des transformateurs sont des conséquences directes des conditions météorologiques difficiles. Cette situation soulève une fois de plus la question de la fiabilité et de la résilience du réseau électrique dans la capitale malgache. Certes, les habitants sollicitent des mesures concrètes et une réponse proactive de la part des autorités compétentes pour résoudre ces problèmes récurrents.

Alors que les défis persistants, liés à l'approvisionnement électrique, demeurent une préoccupation majeure pour la population, la nécessité d'accélérer la mise en oeuvre de projets pour renforcer la production et améliorer les infrastructures de distribution de la Jirama, devient de plus en plus pressante. Bref, le retour des coupures d'électricité à Antananarivo met en lumière les vulnérabilités du système électrique et souligne l'urgence d'une action coordonnée pour garantir un approvisionnement énergétique fiable et stable pour tous les habitants de la capitale malgache.